(Görüntülü) CHP Lideri Kılıçdaroğlu STK temsilcileri ve muhtarlarla toplantıda konuştu (1)

(Görüntülü) CHP Lideri Kılıçdaroğlu STK temsilcileri ve muhtarlarla toplantıda konuştu (1)

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