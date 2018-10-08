(Görüntülü) CHP'li Tezcan: 12 Ekim'de rahibi serbest bıraktıracaklar

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan, 12 Ekim'de yapılacak duruşmada, İzmir'de ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un talimatla serbest bırakılacağını ileri sürdü. Mart ayında yapılacak yerel seçim için çalışmalarına başlayan CHP Aydın İl Başkanlığı'nın toplantısına CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız, İl Başkanı Ali Çankır ile partililer katıldı. İlk konuşmayı yapan İl Başkanı Çankır, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçenin tamamında seçimleri kazanmak için çalışacaklarını söyledi. Çankır'ın ardından konuşma yapan Bülent Tezcan ise 'terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı' iddiasıyla yargılandığı davada, İzmir'de ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un, 12 Ekim'deki duruşmada serbest bırakılacağını ileri sürdü. Tezcan, şöyle dedi: "İktidar partisi iki meselenin üstünü örtmek istiyor. Birincisi, belli ki 12 Ekim'de rahibi serbest bırakacaklar. Hukuku esir aldılar. Aslında hukuku ve adaleti serbest bıraksalar, bu yaşadıkları başlarına gelmeyecek. Bizi dinleseler, 'Demokrasiyi, hukuk devletini, hukukun üstünlüğünü sağlayın' sözümüze uysalar, adaleti ülkede tahsis etseler, bu dertler başlarına gelmeyecek. Gerçekten bağımsız bir yargı olsa, Türkiye'de hiç kimse çıkıp da 'Benim adamımı neden tutukladın, benim adamımı neden içeriye attın?' deme sebebi bulamaz. Ama sen talimatla birilerini tutuklatıp, talimatla birilerini serbest bırakmaya başlarsan, birileri de bunu senden isteme cesaretini bulur. Ülkeyi düşürdükleri tablo, şu anda budur. 12 Ekim'de de talimat verip, rahibi serbest bıraktıracaklar. Bıraktırsınlar. Rahibin tutuklu kalmasından kimsenin memnun olduğu falan da yok. Adaletin, hukukun, hakimlerin iktidarın elinde oyuncak olup, yargının ayaklar altına alınmasından rahatsızız. Bırakacaksanız bırakın ama İsmet Paşa'yla uğraşmayın. Rahibi serbest bırakacak talimatın üstünü örtmek için Mili Kurtuluş Savaşı'nın kahramanına iftira atmanız gerekmiyor. Bu yalanları bırakınız." 'İFTİRA ATMAK ONLARIN İŞİ' Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarıyla milli değerlere hakaret etme geleneğinin sürdüğünü söyleyen Tezcan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluş Savaşı'nın ikinci adamı İsmet İnönü'ye yine dil uzatmıştır. Bu montaj fotoğraflarla, bunların iftira alışkanlığı var, bu alışkanlık yeni değil, bizim için sürpriz de değil, FETÖ ile beraber iş tuttukları dönemden geliyor. Montaj kasetlerle, montaj delillerle, sahte delillerle herkese kumpaslar kurdular. FETÖ'yü Kozmik Oda'ya soktular. Bugün de İsmet İnönü'nün Türk bayrağıyla beraber taşıdığı ABD bayrağını montajlayıp paylaşmışlar. Türk bayrağını silip sadece ABD bayrağı tutuyormuş gibi paylaşmışlar" dedi. FOTOĞRAFLI

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