(Görüntülü) CHP'li Öztürk Yılmaz, TBMM Dışişleri Komisyonu'ndan istifa etti (1)

(Görüntülü) CHP'li Öztürk Yılmaz, TBMM Dışişleri Komisyonu'ndan istifa etti (1)

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