(Görüntülü) CHP'li Öztunç: Sayın Erdoğan gelmediği müddetçe karşımda rakip yok

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - CHP Kahramanmaraş Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ali Öztunç, yerel seçimde rakip tanımadığını belirterek, "Kim gelirse gelsin karşıma. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Tayyip Bey, Cumhurbaşkanlığı'ndan istifa eder, karşıma aday olursa iddialı aday olur. O zaman sıkıntıya girerim ama Sayın Erdoğan gelmediği müddetçe karşımda rakip yoktur" dedi.



Kahramanmaraş'ta 31 Mart'ta yapılacak yerel seçime yönelik çalışmalarını yürüten CHP'li Ali Öztunç, sabah kahvaltısında gazetecilerle bir araya geldi. Seçilmesi durumunda hayata geçireceği projelerin bir kısmından bahseden Öztunç, yerel seçim ile genel seçimin çok farklı olduğunu söyledi. Genel seçimde vatandaşın lidere, ideolojiye ya da o günkü dünya şartlarına bakarak, oy verdiğini ancak yerel seçimde adaya oy verildiğini kaydeden Ali Öztunç, örnek olarak Eskişehir'i gösterdi.



AK Parti'nin yıllardır Kahramanmaraş'ı yönettiğini dile getiren CHP'li Öztunç, "Eğer bir şey yapsalar bugüne kadar yaparlardı. Ellerinden tutan yok. Oraya verdiniz yıllarca yaptılar mı? Yapmadılar. 5 yıl da beni, Ali Tunç'u deneyin. Bu seçimlerde adaya oy verilir. Ben kazanırsam Kemal Kılıçdaroğlu mu yönetecek? Yok öyle bir şey, ben yöneteceğim. Ben, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde rakip tanımıyorum. Kim gelirse gelsin benim karşıma. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Tayyip Bey, Cumhurbaşkanlığı'ndan istifa eder, karşıma aday olursa iddialı aday olur. O zaman sıkıntıya girerim ama Sayın Erdoğan gelmediği müddetçe benim karşımda rakip yoktur" diye konuştu.