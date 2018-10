(Görüntülü) CHP'li Öztrak: Mahalli idari seçimlerde herkesin oyuna talibiz

Kaan ULU/ANKARA, ()-CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ''Mahalli idari seçimlerde biz en yüksek oyu alacak, kendi bölgelerinde vatandaşın istediği en kaliteli hizmeti verebilecek adayları bulmak suretiyle herkesin oyuna talibiz'' dedi.



Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gündeme dair açıklamalarda bulundu. İlk olarak ekonomik gelişmeleri değerlendiren Öztrak, şirketlerin birer birer iflas ettiğini öne sürdü.



Vatandaşın enflasyon altında inim inim inlediğini söyleyen Öztrak, şöyle konuştu:



''Ekonomi Amerikan şirketlerinin denetimine verilmiş vaziyette. Dış politika batağa saplanmış. Eğitim sistemimiz çökmüş. İyi yetişmiş gençlerimiz ülkeyi terk ediyor ancak bir rahatlık içinde Türkiye'nin kaderiyle AKP'nin kaderi ya da tek adamın kaderi birbirine eşit deniyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Aslında bugün bu geldiğimiz noktanın arkasında beka üzerinden siyaset yapmak vardır. Türkiye'nin bu beka sorunu işin hala ciddiyetin farkında olmayan kadrolardadır. Bu kadrolar değişmedikçe de ülkenin sıkıntıları her gün biraz daha artmaktadır. Bu kadrolardan kurtulduğunda Türkiye'nin geleceği çok daha sağlıklı olacaktır.''



'BU İŞİ ZABITAYA HAVALE EDEREK DÜZELTEMEZSİNİZ'



"Şu anda Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı enflasyon rakamları olağanüstü yüksektir" diyen Öztrak, şunları söyledi:



''Bu rakamlar Türkiye'de faizlerin daha da artacağını, hayat pahalılığının insanlar üzerine kabus gibi çökeceğini göstermektedir. Bütün bunlar yaşanırken iktidar sanki bu enflasyonun sorumlusu kendileri değilmiş gibi çıkıp zabıtaları görevi davet ediyor, Ticaret Bakanlığı'nı göreve davet ediyor. Üretici fiyatlarındaki artış yüzde 45 iken ve de tüketici fiyatlarındaki artışta yüzde 24,5 iken bu işi zabıtaya havale ederek düzeltemezsiniz. Bir an önce ekonomide dengesizliği, kötü gidişi durduracak önlemleri almanız gerekmektedir. Bu işi pansuman tedavisi ile aspirin tedavisi ile geçirebilmemiz mümkün değildir"



'ENFLASYON TÜKETİCİ FİYATLARINDA YÜZDE 30'U BULACAKTIR'



Hükümetin ekonomiyi yönetmeyi bilmediğini savunan Öztrak, "'Ekonomi yönetmeyi bilmedikleri için hamasi bir takım konuların arkasına sığınıyorlar. Bir an önce gerekli önlemlerin alınması gerekir. Bu enflasyon rakamlarına göre de hiç vakit geçirmeden milletin gelirleri ayarlanmalıdır. Şu anda enflasyon yüzde 24,5. Orta Vadeli Program'da en son açıkladıkları enflasyon hedefi yüzde 20,8 idi. Bunun yüzde 20,8 olabilmesi için ekim-kasım-aralık yani 3 ay boyunca toplam kümülatif enflasyonun, tüketici fiyatlarının yüzde 1,2 artması lazım. Geçen sene artış yüzde 4,3 idi. Dolayısıyla bunun en az 2 katı olacaktır ve Türkiye'de enflasyon malesef tüketici fiyatlarında yüzde 30'ları bulacaktır. Bundan önceki açıkladıkları Orta Vadeli Program'da 2018 enflasyon hedefleri yüzde 7 idi. Merkez Bankası'nın hedeflediği enflasyon ise yüzde 5'di" dedi.



'CHP OLARAK HERKESİN OYUNA TALİBİZ'



Öztrak, bir gazetecinin "Dün HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan isim vermedi ama demokrasiden, özgürlükten yana olan herkesin yerel seçimde ortak hareket etmesi gerekir' dedi. HDP ile bir işbirliği söz konusu olabilir mi ya da başka partilerle" sorusuna şöyle cevap verdi:



"Ben CHP'nin şu veya bu partiyle işbirliğiyle ilgili zorlanmasını ve buraya bir şekilde kılık kıyafet dikilmeye çalışılmasını anlamakta zorluk çekiyorum. Oysa genel başkanımızın sözleri son derece açık ve benim sözlerim de son derece açık. Diyoruz ki, mahalli idari seçimlerde biz en yüksek oyu alacak kendi bölgelerinde en kaliteli hizmeti vatandaşın istediği hizmeti verebilecek adayları bulmak suretiyle herkesin oyuna talibiz. Biz CHP kadrolarının büyük mutabakatı sağlayabileceğini düşüyoruz.''