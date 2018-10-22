(Görüntülü) CHP'li Öztrak: Hukuk varsa Andımız yeniden okutulmaya başlanacak 1

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 'Öğrenci Andı' tartışmalarıyla ilgili olarak, ''Danıştay'ın bir kez daha hatırlattığı gibi Atatürk milliyetçiliğini esas alan Andımız herhangi bir etnik kökeni dışlamaz. Kimseyi ayrıştırmaz. Andımız ülke bütünlüğü içinde vatan, Cumhuriyet ideallerini barındırır. Saygı ve sevgi kavramlarını içselleştirir. Kalkınma hedefini simgeler. Hukuk varsa Andımız tüm okullarda yeniden okutulmaya başlanacak. Hiç unutulmasın; büyük devletler gelenekleriyle yaşar'' dedi.







CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sırasında, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi. Faik Öztrak, şöyle dedi:



''Geçtiğimiz hafta tek adam parti devleti rejiminin ilk bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Ucube rejimin bütçeyi de nasıl ucubeleştirdiğini gördük. Dikkat çeken acayipliklerden ilki, Hazine'nin özel tertip iç borçlanma senedi ikraz sınırının artırılmasının yükseltilmesi oldu. Önceki yılın bütçesinde, bu sınır, genel bütçe kapsamındaki idarelerin harcamalarının yüzde 1'i olarak belirlenmişti. Bu yıl bu yüzde 3'e çıkarılmış. Yani Hazine'nin özel tertip ihale dışında koşullarının kendisinin belirlemesi kaydıyla ihraç edeceği kağıtlardan bahsediyoruz. Bu yıl 7,5 milyar olan tavanı 278,5 milyar TL'ye çıkarmışlar. Ayrıca bununla da ilgili bütçeye bir madde eklenmiş. Diyor ki kamu kurum ve kuruluşları arasında ve kamu bankalarıyla arasında 28,5 milyar TL tutarındaki meblağın nasıl dağıtılacağını belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkiliymiş'."







'BUNU DA İŞ BANKASI ÜZERİNDEN GİDERMEK İSTİYORLAR'



Geçen günlerde, İşsizlik Fonu'ndan 3 kamu bankasına 11 milyar TL sermaye benzeri para verildiği yönündeki hükümet açıklamasını hatırlatan Öztrak, şöyle devam etti:



''Şimdi de yine kamu bankaları için 28,8 milyar TL'lik özel tertip devlet hazine kağıdı çıkarıyoruz. Demek ki kamu bankalarında işler ciddi. Kamu bankalarının sermayesi nasıl eridi? Bunun sorumlusu kim? Kime sordunuz da bunun yükünü özel tertip devlet kağıtları ve İşsizlik Fonu aracılığıyla milletimizin sırtına yüklüyorsunuz. Bu manzara aslında AK Parti Genel Başkanı'nın İş Bankası'ndaki Atatürk hisselerine ve İş Bankası'nın iştiraklerine neden göz koyduğunu gayet açık anlatıyor. Kamu bankalarında yandaşlara ve iktidarın etrafında kümelenmiş birtakım yamyamlara kredi dağıtma imkanı kalmayınca bunlara kredi dağıtacak yeni bir kamu bankası ihtiyacı belirmiş anlaşılan. Bunu da İş Bankası üzerinden gidermek istiyorlar.''







'MİLLETİMİZ DE ÇOCUKLARINA MİRAS BIRAKAMAYACAK'



"Atatürk'ün vasiyetine göre dilimize, tarihimize sahip çıkalım diye bırakılan paraların yandaşlara ve yamyamlara peşkeş çekilmesine, gasbedilmesine izin vermeyeceğiz" diyen Öztrak, şunları kaydetti: "Devletten de, Anayasamızın gereği olarak başta Atatürk'ün miras sözleşmesi olmak üzere ülkede yapılan ve yapılacak tüm özel sözleşmelere sahip çıkmasını bekliyoruz. Bugün Ata'mızın mirasına göz dikenler yarın daha da sıkışınca vatandaşların çocuklarına bırakacakları mirasa da el atmakta hiç tereddüt etmeyeceklerdir. Buna karşı çıkmak gerekir. Bugün CHP üzerinden yürütülen bu söylemin aslında millete ve milletin mal varlığı ve miras hakkına karşı yürütülmüş bir girişim olduğunu da artık aziz milletimiz görmelidir. Böyle giderse milletimiz de çocuklarına miras bırakamayacaktır. Böyle bir ülkeye de kimse yatırım yapmaz."







'MİLLETİN GELİRLERİNDEKİ ARTIŞIN ÜSTÜNDE GELİRLE VERGİ TOPLAYACAKLAR'



2019 için hazırlanan bütçede harcamaların geçen yıla göre yüzde 17 artırılacağını ifade eden Öztrak, şöyle dedi: ''Ama bu harcamaların içinde bir harcama var ki çok dikkat çekiyor. 2018 yılında 76,4 milyar TL olarak tahmin edilen faiz giderleri 2019'da 117,3 milyar TL'ye çıkarılıyor. Tüm harcamalardaki artış yüzde 17 idi. Faiz değerlerindeki artış yüzde ise 53,5. Bu yıl bütçeden yapılan her 100 liralık harcamanın sadece 8 lirası faiz lobilerinin cebine giderken önümüzdeki yıl yani 2019'da AK Parti iktidarı harcanacak her 100 liranın 12 lirasını faiz lobilerinin cebine koymaya hazırlanıyor. Bir diğer artış kaydeden bütçe de Cumhurbaşkanlığı bütçesi. Bu bütçe bir önceki yıla göre yüzde 233 artarak 2,18 milyar TL'ye çıkıyor. Malum, Saray'da hayat kolay değil. Ejder suları, makam araçları, uçan saraylar, dalkavuklar. Bunların hepsi için çok büyük kaynaklara ihtiyaç var. Daha ilk günden bu ucube yönetim sisteminin kazananı belli olmuştur. Bu ucube sistemde kazanan millet değildir. Faiz lobileridir, havuz müteahhitleridir, yandaşlardır ve Saray'dır. 2019'da Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) bütçe gelirlerinin yüzde 17 artarak 880,4 milyar olacağı tahmin ediliyor. Yani GSYİH yüzde 19 artarken bütçe gelirleri yüzde 17 artıyor. Ama vergi gelirlerine dönüp baktığınız zaman artış GSYİH'i de geçiyor. Yani milletin gelirlerindeki artışın üstünde gelirle vergiyi toplayacaklar. Kriz tabii Saray'ın değil milletin krizi olunca fedakârlığı da elbet Saray değil millet yapacak."







'HUKUK VARSA ANDIMIZ YENİDEN OKUTULMAYA BAŞLANACAK'



Gündemdeki 'Öğrenci Andı' tartışmalarıyla ilgili de konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, şunları söyledi:



"Mevcut iktidarın, FETÖ ve PKK terör örgütleriyle kol kola hareket ettiği bir dönemde, bir yönetmelik çıkararak 1933'ten beri okunmakta olan Andımız'ı kaldırdığını biliyoruz. 5 yıl sonra Danıştay bir sendikanın talebi üzerine karar aldı. Ve bu kararı iptal etti. Bazı AKP yöneticileri çıktılar, 'Ülkeyi Danıştay mı yönetecek?' mealinde açıklamalar yaptılar. Bunların kuvvetler ayrılığına, hukukun üstünlüğüne inanmadığını defalarca söyledik. İşlerine geldiği zaman 'bağımsız yargı' deyip arkasına sığınıyorlar, işlerine gelmediği zaman yargı kararlarına demediklerini bırakmıyorlar. Danıştay yürütmeyi denetlemek için var. Danıştay bunların yanlışlarını düzeltince hemen ayağa kalkıyorlar. Çünkü tek adam yanlış yapmaz, kendi kararından başkasını tanımaz, tek adam rejimi budur. Danıştay'ın bir kez daha hatırlattığı gibi Atatürk milliyetçiliğini esas alan Andımız herhangi bir etnik kökeni dışlamaz. Kimseyi ayrıştırmaz. Andımız ülke bütünlüğü içinde vatan, Cumhuriyet ideallerini barındırır. Saygı ve sevgi kavramlarını içselleştirir. Kalkınma hedefini simgeler. Hukuk varsa Andımız tüm okullarda yeniden okutulmaya başlanacak. Hiç unutulmasın; büyük devletler gelenekleriyle yaşar. Madem bu kadar yaygara kopartılıyor. AK Parti Genel Başkanı ve yöneticileri Andımız'ın neresine karşı olduklarını açıklamaları lazım.''







'CHP İLE TERÖR TABAN TABANA ZIT 2 KAVRAMDIR'



Bir gazetecinin, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü konuşmasında CHP ile ilgili olarak 'Bölücü terör örgütleri ile kirli ittifak görüşmeleri boşuna değil. Teröristlere çiçek atıyorlar. Suriyeli muhacirlere dil uzatıyorlar'' dedi ve CHP'yi bölücü terör örgütleri ile ittifak yapmakla eleştirdi. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?” sorusuna Öztrak, şu yanıtı verdi:



''AK Parti Genel Başkanı sıkıştıkça 10 parmağında 10 kara CHP'ye sürmeye çalışıyor. Bölücü terör örgütleri ile Oslo'da görüşme yapanların, terör örgütlerine 'Ne istediniz de vermedik?' diyenlerin şimdi CHP'yi terör örgütleri ile işbirliği yapıyorsunuz diye suçlamasının kıymeti yoktur. CHP ile terör yan yana getirilemeyecek, taban tabana zıt 2 kavramdır. Biz ne terörle ne terörle arasına mesafe koyamayan oluşumlarla hiçbir işbirliği ve müzakere içine girmeyiz."



