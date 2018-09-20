(Görüntülü) CHP'li Özel: MHP aday çıkarsa şaşardık zaten 1

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin büyükşehir belediyesi seçimi için İstanbul'dan aday çıkarmayacaklarına yönelik açıklamasına, "AK Parti'nin türev partisi haline gelmiş parti 'İstanbul'da aday çıkartmayacağız' diyor, çıkarsa şaşardık zaten. Ankara, İzmir'i bekliyor. Sarayın 'yap' dediği bir şeyi yapmadığını görmedik, hakikaten çok ilkeli ittifak sürdürüyorlar" dedi.



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de ekonomik kriz olmadığına dair açıklama yaptığını anımsatarak şunları söyledi:



"Kriz miriz yok hepsi manipülasyon, dedi. İçlerinden şu söylendi: 'Kriz yok' diyorsan senin karşında 'keriz yok' denir. Bir kilo kıyma 30 TL olmuş kriz yok, bir litre süt 6 TL olmuş, Erdoğan'a sorarsan memlekette kriz yok. Kendisi Jumbo uçak almakta, ejder meyvesi yemekte, badem unundan kurabiye yiyor ama vatandaş bir litre süt almak için 6 TL vermesi gerekiyor. Bir top A4 kağıdı 8 TL'den 22 TL'ye çıkmamışsa evet kriz yok. Asgari ücret yüzde 40 erimiş, enflasyonu yüzde 20 olarak öngörüyorlar, yüzde 6-7 zam yapılmış, millet perişan, bunlar 'kriz yok' diyor. Erdoğan'ın halkın gerçeklerinden nasıl koptuğunu görüyoruz. Simit yiyen Erdoğan gitti, ejder meyvesi yiyen Erdoğan geldi."



'BİR ÜLKEDE DOMATES 7 TL İSE KRİZ VARDIR ARKADAŞ'



Özgür Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Orta Vadeli Programa (OVP) ilişkin de şunları kaydetti:



"İsmini bile değiştirdiler. 3 yıllık açıklanan bir program, ona göre piyasalar ekonominin nasıl olacağını öngörmeye çalışıyorlar. Sürekli OVP rakamlarının altında kalmakla ünlenen hükümet yeni ekonomik plan diye, seneye ne olacak, daha yeni ekonomik plan mı? Beklentiyi yükselttiler. Berat Albayrak çıktı OVP anlatmaya, dolar 6.14; anlattı, 6.28. Neden oluyor? Piyasaya güven vermemekten oluyor. Erdoğan ile damat evde otursunlar anlaşsınlar, ülkede kriz var mı yok mu anlaşsınlar, Orta Vadeli Program'la krizden çıkış yöntemi açıklıyor. Bir ülkede domates 7 TL ise kriz vardır arkadaş. Enflasyon yüzde 18, bu yılın hedefi 20 olacak, diyorlar. Ya siz geçen sene 5 dediniz, şimdi 20'ye çıkmıyor diyorsunuz. Buna inanmak mümkün değil. Dağ fare doğurmuştur, sukutuhayal yaratmıştır."



'SAYIN BAHÇELİ, SADECE KONUŞMAKLA OLMUYOR'



Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hediye edilen uçağın kabul edilmemesine ilişkin değerlendirmesini şöyle yorumladı:



"Hibe kabul edilmezmiş; hadi Bahçeli, hodri meydan. Kanun gücü var elimizde. İlk iş, bu uçağın Katar'a iade edilmesiyle ilgili kanun çıkartalım. Var mısın? Diyorsun ya 'Hibe kabul edilemez' diye, borç alan emir alıyorsa, Katar Emiri'nin emrinden çıkacaksak o Jumbo jeti Katar'a verelim Sayın Bahçeli. Sadece konuşmakla olmuyor."



'MAŞALLAH DİYEN ÇOCUĞUN 40 GÜN YAŞADIĞI BİR İKTİDAR VAR'



MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin İş Bankası'na yönelik açıklamalarına da yanıt veren Özgür Özel, şunları söyledi:



"Sayın Bahçeli'ye şunu anlatmak güç olacak. 'Atatürk'ün varisi Türk milleti' sözüne diyecek bir şey yok ama Atatürk'ün yolundan çıkanlar, saraya gidenler, CHP o hisseleri sadece yönetmektedir. Atatürk bize servet değil itibar bırakmıştır. İstese CHP'ye bırakırdı, büyük bir vizyon koymuştur. Ata'mızın vasiyetidir. Sarayın diliyle iki koyun güdemiyoruz ya, bize vermişler İş Bankası'nı dünya devi yapmışız ama karşımızda, maşallah diyen çocuğun 40 gün yaşadığı bir iktidar var, her şeyi mahvetmiş bir iktidar var, tıkır tıkır işleyen İş Bankası'na çomak sokmak isteyen iktidar var. İkisi de prompter'dan konuşuyor. Yazılı metni okuyunca Erdoğan mı konuşuyor Bahçeli mi konuşuyor, anlamadım."



'ADAY ÇIKARSA ŞAŞARDIK ZATEN'



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Lideri Bahçeli'nin büyükşehir belediyesi seçimi için İstanbul'dan aday çıkarmayacaklarına yönelik açıklaması için de şunları söyledi:



"Patron çıldırdı kapatıyor, dediğimizde kızmıştı bize. AK Parti'nin türev partisi haline gelmiş parti 'İstanbul'da aday çıkartmayacağız' diyor, çıkarsa şaşardık zaten. Ankara, İzmir'i bekliyor. Sarayın yap dediği bir şeyi yapmadığını görmedik, hakikaten çok ilkeli ittifak sürdürüyorlar."





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