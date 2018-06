(Görüntülü) CHP'li Erol: Partililerimizin karşı karşıya gelmemesi için kararımızdan vazgeçtik

Erkan BAY/ELAZIĞ, () - CHP'den 41 yıl sonra Elazığ milletvekili seçilen Gürsel Erol, parti yönetimiyle ilgili eleştirilerini sürdürürken, genel merkez önünde oturma eylemi yapma kararından vazgeçtiğini söyledi. Erol, "Partililerimizin karşı karşıya gelmemesi, olumsuz tablo yaşanmaması adına bu kararımızdan vazgeçtik" dedi.



Milletvekili genel seçiminde, 41 yıl sonra CHP'den Elazığ vekili seçilen Gürsel Erol, dün akşam saatlerinde basın açıklaması yaptı. Dün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, genel merkezin istifasını istediğini hatırlatan Erol, "Genel merkez yönetiminin istifasını istemiştik. 70 yılda iktidar olamayan, son 9 seçimde partimizin yaşadığı tüm seçimlerde bir mağduriyetin yaşanması sonucunda bunu gerekçelendirerek, kamuoyuna açıklamanın doğru olmadığını dile getirdik. Siyasette başarının ve başarısızlığın sandıkta seçimi kazanmak veya kaybetmek olarak değerlendirmiştim. Bunun üzerine Ankara'da, genel merkezin önünde bir oturma eylemi yaparak, mevcut yönetimin istifasını ve kurultay talebimi iletmiştim" diye konuştu.



CHP'li Erol, genel merkez önünde bir grup gencin eylem yaptığını öğrendiğini belirterek, "Biz hiçbir zaman parti içerisinde karşı karşıya gelerek taraf olmalarını, birbirlerini yıpratıcı ve rencide edici davranışları doğru bulan bir insan değiliz. Benim birinci önceliklerimden birisi partimin hukukunu ve devamlılığını korumaktır. Bu anlamda partililerimizin karşı karşıya gelmemesi, olumsuz bir tablo yaşanmaması adına bu kararımızdan vazgeçtik. Bunu tüm partililerimizin ve CHP'ye oy veren tüm seçmenlerimizin vicdanına terk ediyoruz" dedi.



'CHP HER TALEBİN DİLE GETİRİLDİĞİ PARTİDİR'



Demokratik isteklerini yasal zeminde gündeme getirmeye devam edeceğini belirten Erol, "Bizim bildiğimiz CHP, özgürlüklerin ve düşüncelerin rahatça savunulduğu, konuşulduğu ve her talebin dile getirildiği partidir. Yalnızca Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerine sahip çıkan, bu değerler üzerinden siyaset yapan partidir. Kendisini yalnızca genel merkez yönetimine endeksli değil, ülkenin yönetimine endeksli siyaset üreten ve iddiası Türkiye'yi yönetmek olan kadroların yönetimde görev aldığı partidir. Yalnızca kendi koltuklarını koruyan değil, aynı zamanda partisini iktidar yapmak için dava adamlarının olduğu bir CHP'dir. Geçmişte kadrolar hep böyleydi" diye konuştu.



'YARIN SOKAKTA KİMİN BAŞI DİK GEZİP GEZMEYECEĞİNİ GÖRECEĞİZ'



Üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek, 41 yıl sonra Elazığ'dan milletvekili seçildiğini dile getiren Gürsel Erol, şunları söyledi:



"Ben üzerime düşen tüm sorumlulukları yerine getiriyorum. 41 yıldır milletvekili çıkarılmayan bir ilde ve sol partilerin Türkiye milletvekili çıkaramadığı tek ilden milletvekili seçildik. Genel merkez yöneticilerimiz bunun nedenini, gerekçelerini, başarılarının sonuçlarını araştırmak yerine buradaki söylemlerimizden kaygı duyarak, kendilerine göre tedbir alıyor. Hiç merak etmesinler, hepsine sesleniyorum. Beyler, benimle ilgili her türlü işlem yapabilirsiniz. Hiç umurumda değil. Bizim CHP'ye olan bağımız sadece üyelikle değildir. Ben atadan, dededen gelen bir CHP'liyim. Yarın o partinin koridorlarında, yönetim birimlerinde biz oluruz. Biz o partide farklı anılırız; ama siz farklı anılırsınız. Yerinizi koruyun ve bir daha milletvekili olun. Bir daha belediye başkanlarını belirleyin; ama yarın sokakta kimin başı dik gezip gezmeyeceğini hep birlikte göreceğiz."