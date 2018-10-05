(Görüntülü) CHP'li Ağbaba: Türkiye'deki 16 bakanlık ABD'li şirkete teslim edildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Amerikalı bir şirkete Türkiye'nin bütün bakanlıklarının teslim edildiğini belirterek,"16 bakanlığı tesilm ettiler. Yani artık kabineyi bir Amerikalı şirket, bir Amerikalı danışmanlık şirketi yönetecek" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'da, partisinin il başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. CHP İl Başkanı Enver Kiraz ile partililerin katıldığı toplantıda konuşan Ağbaba, bakanlıkların Amerikalı bir danışmanlık şirketine teslim edildiğini ileri sürerek şöyle dedi:



"Milli ve yerli dediler. 'Trump ezanımıza, bayrağımıza saldırıyor' dediler. 'Amerikan dolarımızı yükseltiyoruz' dediler. Hepsinin yalan olduğunu söyledik biz. Sonra ne yaptılar? Bir Amerikalı şirkete Türkiye'nin bütün bakanlıklarını teslim ettiler. 16 bakanlığı teslim ettiler. Yani artık kabineyi bir Amerikalı şirket, bir Amerikalı danışmanlık şirketi yönetecek. Hayırlı olsun. Amerikalı danışmanlık şirketi ilk icraatı ne oldu biliyor musunuz? İlk icraatı yıllardır el koymaya çalıştıkları işsizlik sigortası fonuna el atmış durumda. Zaten böyle bir niyetleri vardı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü kamu kaynaklarının da daha etkin kullanılması amacıyla işsizlik sigortası fonunda 11 milyar liranın düşük faizle Halk Bankası'na ve Vakıf Bank'a verildiğini ifade etti. Bu resmen işsizlerin, emekçilerin alın terinin sömürülmesi. İşsizlik sigortası ne için var? İşsizlik sigortası kimden alınıyor? İşçiden, emekçiden kesilerek o fona konuluyor. Oradaki para işçiye işsiz kalınca veriliyor. Şimdi para nereye gidiyor? Saraya bu kabul edilemez bir durum olduğunu belirtmek istiyoruz."



'TÜRKİYE'DE MİLYARLARCA LİRA AÇIK VAR'



Tartışılan Sayıştay raporlarının olduğunu ve Türkiye'de milyarlarca lira açığın olduğunu da iddia eden Ağbaba, "Türkiye'de milyarlarca lira açık var. Milyarlarca lira yolsuzluk var, milyarlarca lira devletin kesesindeki para gitmiş. Sayıştay raporlarına göre, Türkiye'de devletin raporlarına göre devletin kurumlarında hırsızlık yapılmış, devletin kurumlarında yolsuzluk yapılmış, bu kadar açık net. Sen 'Kuran, ezan' diyeceğine bu hırsızlığı açıkla ey AKP Genel Başkanı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yolsuzluk var, enerji Bakanlığı'nda yolsuzluk var, Milli Eğitim Bakanlığı'nda, yolsuzluk var, Sağlık Bakanlığı'nda yolsuzluk var. Kim söylüyor? CHP söylemiyor. Kim söylüyor? Devletin Sayıştay'ındaki kurum söylüyor. Diyor ki; 'devlet yokluk çekerken, siz açlık çekerken devlet sorumludur' diyor" dedi.



'TÜRKİYE'DE 125 BİN MAKAM ARACI VAR'



Türkiye ve diğer ülkelerde olan makam araç sayısını değerlendirerek eleştirilerini sürdüren Ağbaba, şöyle devam etti:



"Almanya'da 9 bin tane makam aracı varken, Türkiye'de kaç tane makam aracı var? Tamı tamına 125 bin tane makam aracı var. Japonya'da 10 bin, Türkiye'de 125 bin, Fransa'da 8 bin, Türkiye'de 125 bin. Bir önceki TBMM Başkanı İsmail Kahraman giderayak kendine 5 milyonluk, korumalara 3 milyonluk makam aracı aldı. Konuşurken ne diyor? 'Laiklik olmamalıdır' diyor. Tabii ki laiklik olmamalıdır, tabii din üzerinden senin hırsızlık yapmanın önü açılmalıdır. Buradan çağrı yapıyoruz; başta meclisteki makam arabaları olmak üzere saraydaki bakanlıktaki milletvekillerinin, komisyon başkanlarının, bürokratların altındaki kiralık araçlar derhal iade edilmelidir."



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