(Görüntülü) CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Sokak Ekonomisi ve Güvencesizler Çalıştayında konuştu (2)

(Görüntülü) CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Sokak Ekonomisi ve Güvencesizler Çalıştayında konuştu (2)

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