(Görüntülü) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu (7)

(Görüntülü) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu (7)

YORUM EKLE
Gönder