(Görüntülü) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu (6)

(Görüntülü) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu (6)

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