(Görüntülü) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu (5)

(Görüntülü) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu (5)

YORUM EKLE
Gönder