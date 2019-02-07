(Görüntülü) CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, basın toplantısında konuştu (1)

(Görüntülü) CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, basın toplantısında konuştu (1)

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