(Görüntülü) Çelik: Bir provokasyon dizisi olarak görüyoruz

AK PARTİ Sözcüsü Ömer Çelik, Münbiç ve Haseke’deki bombalı saldırılar hakkında, "Ne zaman meşru bir adım atılmaya çalışılsa bu provokasyonlar ortaya çıkıyor. Başkan Trump’ı bu kararından caydırmaya dönük ya da bu kararı zamana yayarak sönümlendirmeye dönük bir provokasyon dizisi olarak görüyoruz bunu" dedi.AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen partisinin MYK toplantısı hakkında basın toplantısı düzenledi. Çelik, Zeytin Dalı harekatının yıl dönümü nedeniyle operasyonda şehit olanlara Allah’tan rahmet, gazilere ise şifa dileklerini iletti. Türkiye'nin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının uluslararası hukuka uygun olduğuna dikkat çeken Çelik, "Türkiye’nin verdiği bu mücadele uluslararası hukuk açısından baktığınızda meşruiyeti en yüksek mücadelelerden birisidir. 2015 yılındaki tren garı saldırılarında, vatandaşlarımızın hayatını kaybettiği saldırılardaki canlı bomba eylemcilerinin Türkiye’nin pek çok yerinde terör eylemlerine imza atanların Suriye kaynaklı olarak eğitildiği o bölgeden ülkemize geçtiği ortaya koyulmuştu. Batı ülkelerinin sınırlarının dibinde böyle istikrarsızlık ortamı olsaydı, bu şekilde bombalı eylemler gerçekleşseydi nasıl tedbirler alırlardı bunu hep beraber tefekkür etmekte fayda vardır" dedi.'120 MÜLTECİYİ TAŞIYAN BİR BOT GEÇTİĞİMİZ PERŞEMBE BATTI'Akdeniz’de mülteci ölümlerinin arttığına vurgu yapan Çelik, “İnsanlar fakirlikten, terörden kaçarak Avrupa’ya ulaşmaya çalışıyor ama maalesef birçoğu Akdeniz’de imkansız koşullarda hayatlarını kaybediyorlar. Libya açıklarında 120 mülteciyi taşıyan bir bot geçtiğimiz Perşembe gecesi battı. Burada aralarında 2 bebek ve 1 hamile kadının da olduğu 117 kişi boğuldu. Bu Akdeniz’in medeniyet denizi olan Akdeniz’in ölüm denizine dönülmesi, kuşkusuz ölümden kaçan mazlum insanların sorumluluğu değildir, onlara uygun göç yolları oluşturmayanların sorumluluğudur. Baştan beri Türkiye şunu söylüyor; ‘Bu insanlara uygun göç yolları oluşturmak gerekir’ ama Avrupa’nın pek çok ülkesinde bu insanları dışlayan, denize düştükleri zaman bile anında müdahale etmeyen ülkelerin çok büyük sorumlulukları vardır" diye konuştu.‘TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI İLE MEDYA VE TANITIM BAŞKANLIĞI SUNUM YAPACAK'MYK toplantısında yerel seçimlerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmeler yaptığını belirten AK Parti Sözcüsü Çelik, Erdoğan'ın Samsun ve Ordu ziyaretlerinde halkın açık şekilde Cumhur İttifakı'na büyük bir teveccüh gösterdiğinin fark edildiğini kaydetti. Çelik, MYK toplantısında Teşkilat Başkanlığı ile Medya ve Tanıtım başkanlığının sunum yapacağını da söyledi.'BİZE DAVET ULAŞMADI'AK Parti Sözcüsü Çelik açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. MHP’nin 24 Ocak’ta düzenleyeceği aday tanıtım toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davet edilip edilmediğine ilişkin soruyu yanıtlayan Çelik, "Bize bir davet ulaşmadı. Davet ulaştığı zaman bunun Cumhurbaşkanımız tarafından en güzel şekilde değerlendirileceği açıktır. Bu formatlar MHP'nin takdirindedir biz kendi adaylarımızı açıkladığımız gibi bir ilde ittifak adayı varsa Cumhurbaşkanımız onları da açıklıyor. Oranın formatı, MHP'nin bunu nasıl yapacağı MHP’nin takdirinde olacaktır. Ama illeri açıklarken kendilerine ait olan Büyükşehirleri açıklarken bizim ilçe adaylarımızı açıklamak isterlerse bizdeki formatla benzer şekilde aynı şekilde memnuniyet verici olacaktır. Böyle bir davet olduğu takdirde arkadaşlarımız tabii ki orada bulunacaktı" diye konuştu.'16 MÜRETTEBAT TÜRK'Kerç Boğazı'nda yanan iki gemideki Türkiyeli mürettebat hakkında bilgisi olup olmadığı sorulan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Tanzanya bayraklı olarak geldi bu gemilerin ilk bilgisi ama sahiplerinin Türk olma ihtimali var. Bir gemide patlama olmuş, diğer gemi bundan etkilenmiş. 31 mürettebattan 16'sının Türk olduğu Moskova Büyükelçiliğimizin verdiği bilgiye göre değerlendiriliyor. Rusya 10 botu bölgeye göndermiş halihazırda Novaresis koordinasyon merkezinden çalışmaları yürüyorlar. Biz de bu arama kurtarma ekiplerinin faaliyetlerini yakın bir şekilde takip ediyoruz umarız hiçbir can kaybı olmaksızın bütün mürettebat kurtulur" dedi.'FAZIL SAY KONSERİ'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izlediği konserin ardından kulise geçerek Fazıl Say ile gerçekleştirdiği sohbetten detaylar anlatan Çelik, "Cumhurbaşkanımız ilginç bir hatırlatmada bulundu. Bu Truva destanı her yere sinmiş durumda. Cumhurbaşkanımız bazı tarihçilerin naklettiği şu anekdotu anlattı: Yunanlıların Kurtuluş Savaşı’ndan sonra ülkemizden kovulmasından sonra İzmir’e uzanırken Atatürk’ün, 'Truva’nın öcünü aldık' şeklinde bir ifadesinden bahsediyorlar veya bazıları, 'Hektor’un öcünü aldık' şeklinde ifadesinden bahsediyorlar. Bu gözle de izledim konseri diye tabii Atatürk’ün bu hatırlatmasında, değerli tarihçimiz Murat Bardakçı’nın da yazısı vardı son derece önemli göndermeler var. Birincisi Truva’yı Anadolu şehri olarak görmesi, Truva savaş on yıllarca sürmüş ama aynı zamanda Atatürk’ün benzetmesiyle birlikte aynı yaklaşımın halen sürdüğü ve bir bakıma da Atatürk’ün bu tarihsel derinliğe gönderme yapmasını hatırlattığı bir sohbet oldu" ifadelerini kullandı.'MÜNBİÇ’TEKİ GÜVENLİĞİ DEVRALMAYA TÜRKİYE HAZIRDIR'ABD'li Senatör Lindsey Graham’ın Türkiye ziyareti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçrekleştirdiği görüşmeyi ele alan Çelik şöyle konuştu:"Senatör Graham bölgeye hakim birisi. Zaman zaman ABD’nin çekilmesine karşı açıklamaları olmuştu. Fakat Türkiye ziyaretinin faydalı ve ikna edici olduğunu düşünüyoruz. Öncelikle Türkiye’nin güvenlik tehditleri konusunda çok doyurucu açıklamalar yaptı. Türkiye’nin karşı karşıya olduğu güvenlik tehditlerinin giderilmesi gerektiğini, müttefik olarak bunu borçlu olduklarını ifade etti. Cumhurbaşkanımız Külliye'deki kabulünde PKK-YPG -PYD ilişkisine dair kendisine çeşitli deliller gösterdi. Bunların Graham tarafından ilk defa görüldüğünü görüyoruz. Ortaya çıkan bu tablonun önceki Amerikan yönetimin sorumluluğu olduğunu açık bir şekilde Graham da bunu söyledi. Obama yönetiminin DEAŞ’a karşı YPG'yi beslemesinin bu kabul edilemez tabloyu ortaya çıkardığını ifade ediyor. Münbiç'teki güvenliği devralmaya Türkiye hazırdır. Bu ziyaretin bir senatörün Türkiye'nin perspektifini görmesi açısından son derece faydalı olduğunu düşünüyoruz. YPG'nin DEAŞ'a karşı desteklenmesi şunu ortaya çıkarıyor; Türkiye’ye karşı terör örgütü YPG'nin lehine bir durumu ortaya çıkarıyor. DEAŞ’la mücadele ediyor adı altında bir terör örgütü tekrar ortaya çıkarılıyor.”'GÜÇLÜ BİR LOBİ FAALİYETİNİN OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ'Münbiç ve Haseke’de gerçekleştirilen bombalı saldırıların ABD’nin çekilme kararını etkileyip etkilemeyeceği yönündeki soruyu cevaplayan AK Parti Sözcüsü Çelik, şunları söyledi:"Bu provokasyonların Ankara’dan baktığınızda başkalarının buzlu camda gördüğünü biz aynada görür gibi görüyoruz. Ne zaman meşru bir adım atılmaya çalışılsa bu provokasyonlar ortaya çıkıyor. Başkan Trump'ın ‘Suriye’den çekileceğiz’ açıklamasından sonra hem ABD içinde hem dışında, 'çekilmeyin' diyen güçlü bir lobi faaliyetinin olduğunu görüyoruz. Bazı devletlerin, asimetrik grupların, terör örgütlerinin bu çekilmeyi geciktirmek ya da engellemek için bir takım eylemler ortaya koyacağı açıktır. Bu beklenen bir şeydir. İnsanın aklına böyle şeyler geliveriyor. 'Acaba kimler ne yaparak bu kararı engellemeye çalışacaklar' diye aklımıza da gelmişti. Başkan Trump'ı bu kararından caydırmaya dönük ya da bu kararı zamana yayarak sönümlendirmeye dönük bir provokasyon dizisi olarak görüyoruz bunu. Üst üste bunlar gerçekleşiyor. Çekilme kararına kimler karşıdır, karar kimlerin aleyhine olacaktır bunları alt alta yazdığında olağan şüpheliler ortaya çıkıyor. Bu adresi görebilmek için derin bir istihbarata gerek yok. Kimlerin aleyhine olacaktır bu çekilme kararı? Suriye’ye istikrar gelmesi, demografik olarak herkesin kendi bölgesine yerleşmesi bu provokasyonun kimler tarafından yapıldığını üç aşağı, beş yukarı gösterir. Adres yelpazesinin çok dar olduğunu ifade edebilirim. Trump'ın çekilme kararını ısrar edeceğini değerlendiriyoruz."'HİÇBİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SURİYE’DE KALMAMASI GEREK'Güvenli bölgede hiçbir terör örgütü istemediklerinin altını çizen Çelik, "Güvenli bölgeden YPG/PYD çıkarıldıktan sonra Suriye'nin herhangi bir yerinde hiçbir terör örgütünün güç olarak, silahlı güç olarak hayatını sürdürmemesi gerekiyor. Güvenli bölgeden sonra amaçlanması gereken şey, terör örgütlerinden arındırılmış bir Suriye ortaya çıkarılmasıdır" dedi.'SÖYLEDİĞİ RAKAMLARIN HEPSİ YANLIŞ'Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın açıklamasına cevap veren AK Parti Sözcüsü Çelik, "Hatay Belediye Başkanı’nın söylediği sözün orijinal tarafı yok. Avrupa’daki ırkçıların Müslümanlara, Türklere karşı kullandığı sözün birebir sadece bazı kelimeler değişerek yeniden söylenmiş olması. Bu açık bir nefret suçudur. Burada birincisi Suriyelileri hedef gösteriyorsun. İkincisi, söylediği rakamların hepsi yanlış. Orada aşağı yukarı 20 bin Suriyeliye vatandaşlık verilmiş. Ama sen bunu sanki ilçelerdeki seçim sonucunu etkileyecek şekilde ortaya koyuyorsun. Bir belediye başkanının o şehrin huzurundan sorumlu kimsenin hiçbir şekilde tevessül etmemesi gereken bir politika bu. Biz bu açıklamayı güçlü şekilde kınıyoruz, bu açıklamanın nefret suçunu körükleyen bir açıklama olduğunun altını çiziyoruz. Türkiye’nin toplumsal barışı açısından telaffuz edilmemesi gereken bir yaklaşımdır bu" diye konuştu.