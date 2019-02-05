(Görüntülü) Çavuşoğlu Kazakistan Dışişleri Bakanı I. Yardımcısı Muhtar Tileuberdi’yi kabul etti

(Görüntülü) Çavuşoğlu Kazakistan Dışişleri Bakanı I. Yardımcısı Muhtar Tileuberdi’yi kabul etti

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