(Görüntülü) Çavuşoğlu, Katar Kalkınma Fonu Genel Direktörü Al-Kuwari’yi kabul etti

(Görüntülü) Çavuşoğlu, Katar Kalkınma Fonu Genel Direktörü Al-Kuwari’yi kabul etti

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