(Görüntülü) Çavuşoğlu Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih’i ile heyetlerarası görüştü

(Görüntülü) Çavuşoğlu Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih’i ile heyetlerarası görüştü

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