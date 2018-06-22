(Görüntülü)ÇAVUŞOĞLU:'BOLLYWOOD ÖDÜL TÖRENİNİ ANTALYA'YA GETİRECEĞİZ'

'BOLLYWOOD ÖDÜL TÖRENİNİ ANTALYA'YA GETİRECEĞİZ' Haber-Kamera Mehmet ÇINAR-Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,()Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bollywood ödül törenini Antalya'ya getireceklerini belirterek, görüşmelere başlandığını açıkladı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği'nin (AKTOB), geleneksel aylık toplantılarının haziran ayı konuğu, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu oldu. Barut Hotel Lara'da düzenlenen toplantıya Vali Münir Karaloğlu, MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Fettah Tamince, Ahmet Barut, Sururi Çorabatır gibi turizm sektörünün duayen isimleriyle çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. YAĞCI HEDEF 63 MİLYON TURİST, 63 MİLYAR DOLAR GELİR Toplantının açılış konuşmasını yapan AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Türkiye'nin 2016 ve 2017'de bazı sıkıntılar yaşansa da tekrar güvenli ülke konumuna geldiğini aktardı. Türkiye'nin 38 milyon turist rakamıyla dünyada 6'ncı sıraya tekrar yükseldiğini belirten Yağcı, 2017'nin toparlanma, 2018'in ise iyileşme yılı olduğunu kaydetti. Hem Rusya hem de Avrupa ile birlikte Almanya pazarlarında ciddi büyümeler olduğunu kaydeden Yağcı, ?2018 ciddi bir büyümeye geçmiş olsa da esas büyümelerin 2019 ve 2020 yıllarında olacağını söyleyebilirim. Biz turist sayısını ciddi bir noktaya getirmek üzereyiz ama bundan sonra gelirleri de artıcı çalışmalar sürdüreceğiz dedi. Turizm sektörünün 1984'teki birinci doğuş süreci ile 2003'teki ikinci sürecinin ardından 2016-2017 yıllarından sonra üçüncü sürece girdiğini kaydeden Yağcı, bu yeni süreçte Türkiye için 63 milyon turist, turist başına 1000 dolar olmak üzere 63 milyar dolar turizm geliri, Antalya için ise 20 milyon turist, 20 milyar dolar turizm geliri hedefini ortaya koydu. ÇAVUŞOĞLU EKONOMİ 3,5 KAT, İHRACAT 4,5 KAT BÜYÜDÜ AKTOB Başkanı Erkan Yağcı'nın ardından turizm sektörü temsilcilerine seslenen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin turizm sektöründe son 16 yılda çok ciddi büyüme yaşadığını söyledi. Arada yol kazaları olabileceğini; ancak iyi günlerin, kötü günlere göre çok daha fazla olduğunu aktaran Çavuşoğlu, Turizm sektörümüz ne kadar gelişirse ülkemizin kişi başı milli geliri ve istihdam artar. 16 yılda ülke ekonomisi 3,5 kat, ihracat ise 4,5 kat büyüdü. Turizm sektörünün de ihracat kapsamına alınması isteniyor. 3,5 kat ülke ekonomisinin büyümesi turizm için alt ve üst yapı büyümeleri için önemli bir kaynak oldu dedi. 'KRİZ YENİ PAZARLAR ORTAYA ÇIKARDI' Turizmin bu sene rekora doğru gittiğini ve Antalya'nın 2023 hedefinin 20 milyon turist olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, turizmin geliştirilmesi için Ukrayna ile pasaportsuz kimlikle seyahatin önünün açılmasının, Çin'le etiket vize gibi yeni uygulamaların sektöre olumlu yansıdığını anlattı. Rusya krizinin, sektörün yeni pazarlara açılmasına vesile olduğunu da dile getiren Çavuşoğlu, Bir Rusya veya Almanya'ya bağlı kalmamamıza neden oldu. Şimdi görüyorum Antalya'da Arabistan, Körfez ülkelerinden ciddi akım var. Her milletin farklı zevkleri, önceliklerini görür ve buna göre kendimizi nasıl hazırlayabiliriz. Önümüzdeki süreçte artış olacak ülkeler var. Örneğin Çin, geçen sene 300 bin küsurdü ve böyle giderse 700 bine çıkar diye konuştu. BOLLYWOOD ÖDÜL TÖRENİ ANTALYA'YA GELİYOR Hindistan ve Pakistan pazarlarının da geliştirildiğini anlatan Bakan Çavuşoğlu, bunu sadece bu iki ülkede yaşayanlar olarak değil, İngiltere'den Güney Afrika'ya kadar olan ülkelerdeki Hint ve Pakistanlılar olarak düşünmek gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, Bollywood ödül törenini de inşallah Antalya'ya getireceğiz. Tam anlaşmıştık ki şirket yönetiminde değişim oldu ve şimdi tekrar görüşmelere başladık. Orta Asya, Afrika ve Latin Amerika'dan da turist gelmeye başladı. Belki az ama bu bir sinyal. Vize kolaylığı olarak da çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Kitle turizminde 50 milyar dolar geliri, sağlık turizminden 50 milyar dolar ve toplamda 100 milyar dolar başarabilir miyiz Başarırız. Beraber çalışarak aşabileceğimize inanıyorum dedi. Toplantının bitiminde AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ve Barut Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Barut, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na tablo hediye etti.