(Görüntülü) Çavuşoğlu, Amerikan Türk Konseyi (ATC) Yönetim Kurulu Başkanı James Jones'i kabul etti

(Görüntülü) Çavuşoğlu, Amerikan Türk Konseyi (ATC) Yönetim Kurulu Başkanı James Jones'i kabul etti

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