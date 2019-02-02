(Görüntülü) Binali Yıldırım Tuzla'da (1)

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ / İstanbul, () - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Deri Dokuma ve Tekstil İşçileri Sendikası (DERİTEKS) temsilci ve üyeleriyle Tuzla Belediyesi Ay Yıldız Sosyal Tesisleri'ndeki kahvaltı programında bir araya geldi. Yıldırım programda yaptığı konuşmasında, "İşçi demek, değer üreten insan demektir. İşçi demek, alın terini akıl terine katarak bu ülkenin kalkınmasına katkı yapan insan demektir. Sizler ortaya bir eser çıkarıyorsunuz. Deriyi işleyip, ekonomik bir değere dönüştürüyorsunuz. Deri ürünlerine dayalı sektörün lokomotifisiniz. Siz burada hapşırsanız, onlar orada grip olur. O yüzden sizin hem çalışma şartlarınızın hem de imkanlarınız bakımından memnuniyetiniz çok önemli" dedi. Yıldırım, "İstanbul halkına hizmet noktasında bizim geçmişimiz yeni değildir. Ben buraya Anadolu'dan geldim. Yarım asırdan beri İstanbulluyum ama memleketimizi de unutmadım. Bizim referansımız geçmişte yaptıklarımız, gelecekte yapacaklarımızın teminatıdır. 'Cak,cuk' yok, yaparak geliyoruz. Konuşan değil, icraat yapan bir anlayışla geliyoruz. Türkiye'nin her köşesini, kendi memleketinizi, oradaki yolların 15 sene önceki halini düşünün, şimdiki halini düşünün. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böldük ülkeyi birleştirdik. Herkes şunu iyi bilsin, yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Ülkemizi bölmek, parçalamak isteyenlere nefes aldırmadık, bundan sonra da nefes aldırmayacağız" şeklinde konuştu.