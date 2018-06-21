(Görüntülü) Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün 'İnce' paylaşımına tepki

İZMİR'de Bergama İlçesi Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz'ın sosyal medya hesabından yapılan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili paylaşım CHP Bergama ilçe teşkilatı örgütü tarafından protesto edildi.



Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz'ın Facebook ve Twitter hesaplarından dün CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin namaz kılarken fotoğrafı paylaşılıp, üstüne "Eski bir Çin atasözü der ki; 'Eğer tilki vaaz vermeye başladıysa gözünüz kümesteki tavuklarda olsun!'" notu düşüldü. Paylaşım CHP'lilerin tepkisine neden oldu. CHP Bergama İlçe Başkanlığı öncülüğünde Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen basın açıklamasıyla Kiraz'ın paylaşımı protesto edildi. Basın açıklamasına Bergama Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Gönenç, CHP Bergama İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Mert Can Malkoç, bazı sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Kalabalık Nuri Kiraz'ın fotoğrafları üzerinde, 'Kiraz çiçek açmış yaz mı gelecek' ve 'İstifa et de öyle gel' yazılı dövizler taşıdı. Kalabalık adına yapılan basın açıklamasında, "Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce'ye kişisel sosyal medya hesabından ibadet fotoğrafını yayınlayarak alenen hakaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz'ı en ağır şekilde kınıyor, söylemini kendisine iade ediyoruz. Devlet memurları herhangi bir siyasi partiye üye olamazlar. Herhangi bir siyasi parti kişi veya zümrenin yararına veya zararına hedef tutan bir davranışta bulunamazlar. Görevlerini yerine getirirken dil, cinsiyet, ırk, siyasi düşünce, din ve mezhep gibi ayrımlar yapamazlar. Beyanda ve eylemde bulunamazlar" dedi. Açıklamada Kiraz'ın daha önce de aynı şekilde CHP ve genel başkanına hakaret ettiği öne sürülerek şöyle dendi:



"Bu kişi ilçemizde huzur ve hoşgörü ortamında sürdürülen 24 Haziran seçim çalışmalarına gölge düşürücü bir davranışta bulunmuştur. Bu kişinin çocuklarımızın eğitimini üstlenen bir kurumun müdürlüğünde bir dakika bile durması sakıncalıdır. Buradan uyarıyoruz. Bergama Kaymakamlığı ve İzmir Valiliği gerekeni yapmalı, bu kişi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevden alınmalıdır. Kendi mesleki geçmişinde öğretmenlik yapmadan liyakatsiz bir şekilde atananların, asli işlerini bırakarak siyasi işlere bulaşmaları Milli Eğitim'in düştüğü durumu göstermektedir. İlçe örgütü olarak herkesi uyarıyor, genel başkanımıza, cumhurbaşkanı adayımıza ve partimize yönelik saldırılara tek vücut yanıt verileceği açıkça bilinmelidir. Ülkemizin 24 Haziran seçimlerine huzur ve sakin şekilde girerek halkımızın desteği ile ülkemizin geleceğini birlikte kuracağız. Cumhuriyet Halk Partisi Kuvay-ı Milliye'den gelen kökleri ile dün olduğu gibi bugünde laik sosyal hukuk devleti ilkesini sonuna kadar savunacak, böyle haddini aşanlara da gereken cevabı verecektir."



11 Aralık 2016 tarihinde yine sosyal medya hesabından CHP için 'Cumhursuz Halt Partisi' ifadesini kullanarak tepkileri üzerine çeken Kiraz, CHP İlçe Teşkilatı ve vatandaşlar tarafından protesto edilmişti. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Bergama'da AKP'den belediye başkan aday adayı olan ancak partisi tarafından aday gösterilmeyen Kiraz, seçimden 3 ay sonra Bergama Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanmıştı.





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