(Görüntülü) BBP Genel Başkanı Destici: 1 oy her şeyi değiştirir (4)

ANKARA, () - BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı, herkesin sandığa gitmesini ve oyunu kullanması gerektiğine vurgu yaparak, "1 oydan ne olur deyip geçmeyin. 1 oy her şeyi değiştirir" dedi. Mustafa Destici, Ankara Yenimahalle'de AK Parti 3. bölge milletvekili adayı Tuna Koç'un "Birlik Yürüyüşü" programı öncesi bir açıklama yaptı. Destici, daha güçlü, daha zengin, daha adil bir Türkiye isteyenlerin Cumhur İttifakı çatısı altında buluştuğunu söyledi. Mustafa Destici, "Cumhur İttifakı azami müşterekte birleşenlerin adresidir. Millet İttifakı ise asgari müştereklere bile sahip değil" diye konuştu. Mustafa Destici, "Gizli ortak olarak HDP, Millet İttifakı'nın tam ortasındadır" diyerek, şöyle konuştu: "PKK sizinle bedavadan mı işbirliği yapacak? Bir sizin istediğiniz yasa çıkacak ikincisi PKK'nın istediği çıkacak. Üçüncü, dördüncü sizin istediğiniz çıkacak beşincisi PKK'nın istediği çıkacak. Yani PKK ne isteyecek? Ana dilde ve resmi dilde eğitim diyecek. Bunu verecek misiniz vermeyecek misiniz milletimize açıklayın. PKK özerklik diyecek. PKK, kendisi için özerklik diyecek. Buna evet diyecek misiniz demeyecek misiniz ve PKK'lıları, diğer terör örgütü gruplarının üyelerini affedecek misiniz, affetmeyecek misiniz? PKK diyecek ki HDP ile birlikte, Türk Ordusu Afrin'den çekilsin, Fırat kalkanı harekatını sonlandırsın, İdlib'den çekilsin, Suriye'nin kuzeyinden çekilsin,Kandil operasyonunu durdursun diyecekler. Buna evet diyecek misiniz demeyecek misiniz? Çıkın bunu açık yüreklilikle millete açıklayın. İşte biz açıklıyoruz. Biz Asla ve kat'a PKK'ya evet demedik demeyeceğiz. Milletimizle yürüdük milletimizle yürüyeceğiz." Mustafa Destici, vatandaşlardan 24 Haziran'da mutlaka sandığa gitmelerini de isteyerek, şunları söyledi: "Bir oydan ne olur deyip geçmeyin, bir oy her şeyi değiştirir. Çünkü herkesin bir oyu var, herkes bir oy verdiği zaman sandıklar dolar ve hem cumhur ittifakında dahi Cumhurbaşkanımız hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğumuz, hem de Büyük Birlik Partimiz hak ettiği yeri güçlü bir şekilde Meclis'te alır. Ben bu duygu ve düşüncelerle özellikle dava arkadaşlarım Büyük Birlik partililer, yolu Büyük Birlik Partisi'nden Alperen Ocakları'ndan gelip geçmiş tüm arkadaşlarım olmak üzere, siz değerli milliyetçi, maneviyatı, muhafazakar ve demokrat, insanlığı her şeyin üstüne koyan, yaratılanı yaratandan ötürü seven bütün kardeşlerime sesleniyorum; Büyük Birlik Partimize ve Büyük Birlik Partimizin adaylarına sahip çıkın. Siz bize sahip çıkın, biz de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatanımıza, milletimize, dinimize, devletimize, kadınımıza, kızımıza, çoluğumuza, çocuğumuza, inançlarımıza soydaş ve dindaş coğrafyamıza, ezanımıza, bayrağımıza sahip çıkmaya devam edelim." Mustafa Destici, Sincan ve Yenimahalle'de Sevgi ve Birlik yürüyüşlerine katıldı.