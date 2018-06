(Görüntülü) Başbakan Yıldırım, imar barışı için belediyeye başvuranların işlemini yaptı (2)

'AKIL YOLLARINI YAPTIK, İNTERNETİ HIZLANDIRDIK' Başbakan Binali Yıldırım, İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) düzenlenen törene katılıp, Turkcell'in veri merkezinin açılışını yaptı. Burada hitap eden Başbakan Yıldırım, bilginin, en büyük güç olduğunu vurguladı. Bilgiye sahip olup, kullananın bir adım öne geçtiğini belirten Yıldırım, bunu başaramayanların da geri kaldığını kaydetti. 5G vizyonunu kısa süre önce ortaya koyduklarını dile getiren Yıldırım, şunları söyledi: "Buralar sadece verilerin depolandığı yer olarak görülmemeli. Veri merkezleri aynı zamanda bir ülkenin milli güvenlik meselesidir. Ürettiğimiz verileri ülkemizde depolayamazsak bu sefer ülkemizin siber güvenliği bakımından ciddi bir tehditle karşı karşıya kalırız. Verilerin stratejik olduğu kadar ticari olarak da önemi var. Türkiye iletişimde son 15 yıl içerisinde büyük mesafe kaydetti; ancak geldiğimiz bu noktayı yeterli görmüyoruz. Daha yolun başındayız. İletişim bilgi teknolojileri de aynen çıplak ayakla denize girmek gibidir. Şu anda su ayak bileklerimize kadar geldi. Gireceğiz ayaklarımız yerden kesilecek sonra siber alemde yüzmeye başlayacağız. Böylesine uçsuz bucaksız geniş bir alandan bahsediyoruz. İletişim bir sektör olmaktan çoktan çıktı. Bir yaşam tarzına dönüştü. Bunun için de yol lazımdı, yolları yaptık. Kara yollarını yaptık. Araç trafiğini rahatlattık. Akıl yollarını yaptık, interneti hızlandırdık. Bunların hepsi memleketin gelişmesi, kalkınması için yarışta diğer ülkelerden geri kalmamamız için yapmamız gereken şeyler. Yapılan her yatırım diğer klasik yatırımlara göre 5- 10 kat daha fazla katma değer üretiyor. Bu alanlara yatırım yapmak geleceğin Türkiye'sine yatırım yapmak anlamına gelecek. Yatırım nasıl olacak? Yatırımların kesintisiz devam etmesi için daha çok istihdama dönüşmesi için ihtiyacımız olan nedir? İstikrar ve güven. İstikrar olmayan güven olmayan ülkelerde yatırım filan olmaz. Etrafımızdaki Suriye, Irak, Yemen ve başka ülkelerde büyük bir perişanlık var. İnsanların düzenleri bozulmuş göçmen olma yolunda hayatları sönmüş ama Türkiye bölgede sadece kendi gelişmesini sürdürmekle kalmıyor aynı zamanda mazlum milletlerin evlatlarına da kucak açıyor. İşte bu gerçeği iyi görmemiz lazım." 'SİZE Mİ KALDI KÜRTLERE DEVLET KURMAK?' Emperyal güçlerin, bölgede yeni planlar yaptığını belirten Başbakan Yıldırım, bu planların önünde Türkiye'nin, en büyük engel olarak görüldüğünü kaydederek, şöyle konuştu: "O yüzden darbe planları yaptılar, kumpaslar kurdular, 17- 25 Aralık ve Gezi olaylarını planladılar. Bunların arkasında Türkiye'nin etkin, bağımsız politika izlemesinden rahatsız olan çevreler var. Bazı cumhurbaşkanı adayları çıkıp, sürekli 'Önemli değil bizim kazanıp kazanmamız, Tayyip Erdoğan'ı indirelim yeter' diyor. Bazı dost bildiğimiz ülkeler de aynı şeyi söylüyor. Onlar da 'Nasıl olsa Tayyip Erdoğan'ı indirelim, biz işimizi yaparız' diye düşünüyorlar. Nedir planları? Güneyde bir terör devleti kurdurmak ve bununla Türkiye'yi terbiye etmek. Bunu da Kürt kardeşlerimizin kanı, canı üzerinden yapmaya çalışıyorlar. O planın içinde olanlar bunu söylüyor. Kürtlerin devlete ihtiyacı yok. Anadolu topraklarında devletleri var, bayrakları var. Bayrağımız kırmızı rengini hem Kürtlerin hem Türklerin şehit kanlarından aldı. Size mi kaldı Kürtlere devlet kurmak? Gün, birlik beraberlik günüdür. Ele güne karşı dimdik birlikte kardeşlik içerisinde Türkiye günüdür." 'BÖLÜCÜLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAK CHP'YE YAKIŞMAZ' Başbakan Yıldırım, cumhuriyeti kuran Atatürk'ün partisi CHP'nin adayının, en önce Anıtkabir'e gitmesi gerektiğini söyledi. Yıldırım, "Şimdiki cumhurbaşkanı adayı, bölücülerin en büyük destekçisi Selahattin Demirtaş'ın yanına gitti. Bu bile karşı karşıya olduğumuz durumu gösteriyor. Bölücülerle iş birliği yapmak CHP'ye yakışmaz" dedi. 'İZMİR KORDON'DAN, KARŞIYAKA'DAN İBARET DEĞİL' İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan, kentin dört bir yanındaki billboardlara koyulan ve üzerinde 'Her yer İzmir gibi olsun' sloganının yer aldığı afişleri eleştiren de Başbakan Yıldırım, "2 gün kaldı seçimlere. Her seferinde olduğu gibi billboardlara Atatürk'ün posterini koymuşlar. 'Her yer İzmir gibi olsun' yazmışlar. İzmir'i gördük. İzmir Kordon'dan, Karşıyaka'dan ibaret değil. Tekeli, Develi, Pancar da İzmir. Şuraya gelirken, ne kadar büyük zorluk çektik. Hemen arkadaşlara talimat verdim, yepyeni bir yol yapacağız. Herkes rahat rahat gelsin, gitsin. Bu memlekete hizmet etmek lafla olmaz. Laf olsun torba dolsun, diye konuşmakla olmaz. Her metrekaresinde izimiz, eserimiz olacak" diye konuştu. Taylan YILDIRIM/İZMİR, ()