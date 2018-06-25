(Görüntülü) Başbakan Yıldırım: Bir kez daha Türkiye kazandı, bu seçimin kaybedeni yoktur 4

(Görüntülü) Başbakan Yıldırım: Bir kez daha Türkiye kazandı, bu seçimin kaybedeni yoktur 4

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