(Görüntülü) Başbakan Yıldırım: Bir kez daha Türkiye kazandı, bu seçimin kaybedeni yoktur 3

(Görüntülü) Başbakan Yıldırım: Bir kez daha Türkiye kazandı, bu seçimin kaybedeni yoktur 3

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