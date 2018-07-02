(Görüntülü) Bakan Yılmaz mazbatasını aldı

Hakan KALELİ/SİVAS, () - MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve AK Parti Sivas milletvekilleri, İl Seçim Kurulu'ndan mazbatalarını aldı.



24 Haziran'da yapılan 27'nci Dönem Milletvekili Seçimi'nde Sivas'ta AK Parti'den milletvekili seçilen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Habib Soluk ve Semiha Ekinci adliyede düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.



Adliye Konferans salonunda düzenlenen törene Vali Davut Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal ile partililer katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende konuşan İl Seçim Kurulu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya seçimde emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmanın ardından Bakan Yılmaz ile birlikte milletvekilleri Soluk ve Ekinci mazbatalarını aldı. Adliye çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Yılmaz seçimlerde sağlanan yüksek katılımla demokrasinin kazandığını ifade etti. Bakan Yılmaz "Sivas Milletvekilleri olarak mazbatalarımızı aldık. İl Seçim Kurulu başkanımıza ve değerli üyelerine, il seçim kurulu bünyesinde görev yapan tüm kamu görevlilerine ve siyasi parti temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Başsavcımıza özellikle teşekkür ediyorum. Valimize, güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Sivas'ın tüm genelinde seçim boyunca herhangi bir olaya sebebiyet vermemeleri kendilerinin basiretli yönetimlerinden kaynaklanmıştır. Sivaslılara özel teşekkürümüz var. Hangi partiye oy vermiş olurlarsa olsun demokrasiyi güçlendirdi. Türkiye'de katılım yüzde 86 gibi bir katılım oldu ama temsil mecliste yüzde 98 oldu. Sivas'taki katılım Türkiye'deki katılımın da üzerinde. Yüzde 90'a yakın bir katılım oldu. Bu Sivaslının ulaştığı demokratik olgunluğu, feraseti, basireti gösteriyor. Bundan dolayı da hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Sivas'tan giden 3 milletvekilimiz olarak Sivas'ın yarınını bugünden daha iyi yapmak için çalışacağız. İnanarak söylüyoruz. Sivas'ın bugünü dünden daha iyidir, herkes çok iyi bilir, baksın, insaf terazisi ile tartsın. Hiç şüphesi olmasın ki Sivas'ın yarınını da birlikte hep beraber çok güzel yapacağız. Seçim sürecinde emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyoruz. Ülkem kazandı, ilim kazandı, vatanım kazandı" ifadelerini kullandı.