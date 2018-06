(Görüntülü) Bakan Yılmaz: İnce, imam hatip ortaokullarını kapatmak istiyor

Eraydın AYTEKİN- Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin eğitim alanındaki 1+8+4 sistemine geçireceği açıklamasıyla ilgili olarak, "İmam hatip ortaokullarını kapatmak istiyor. Bu kesinlikle Türkiye'yi geri bıraktırır" dedi. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, Kayseri İl Müdürlüğü tarafından Sivas'ta düzenlenen 'Yerel Medya Buluşmaları' toplantısına katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye'de eğitim alanında yapılan yenilikleri gazetecilere anlattı. Bakan Yılmaz, 24 Haziran'da yapılacak olan seçimle ilgili de değerlendirmelerde buldu. Göreve geldiği an itibariyle eğitimde birçok değişiklik yapıldığını söyleyen Bakan Yılmaz, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak son iki yıllık dönemde bu görev bize verildikten sonra öncelikle eğitimin bir resmini çıkardık. Genel olarak çok şey yapıldı. Her alanda yapılan çok şeyden çok daha fazlası eğitim alanında yapıldı. Tek bir sıkıntımız oldu. Sanki her alanda çok şey yapılıyor da eğitim alanında bir şey yapılmıyormuş ya da yapılanlar ileri değilde geriye mi gidiyoruz gibi. Çok değişiklik yapıldı. Dolayısıyla her değişiklik bir belirsizlik getirdi. Sonuç olarak kafalarda çok soru oluşturdu. Bunun için herkes eğitimi konuşuyor. 18 milyon öğrencimiz var. 7,5 milyon da üniversitede var. Toplamda 25 milyon öğrencimiz var. Eğitimle ilgili hangi kararı alırsanız alın mutlaka her eve ulaşıyorsunuz. Hükümetlerimiz döneminde eğitim kesinlikle Türkiye'nin en öncelikli konusu oldu" dedi. Şimdiye kadar 589 bin öğretmen ataması yapıldığına dikkat çeken Bakan Yılmaz, Eylül ayına kadar 25 bin yeni öğretmen daha alacaklarını ifade etti. 'İMAM HATİP ORTAOKULLARINI KAPATMAK İSTİYOR' CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin eğitim alanındaki vaatlerini değerlendiren Bakan Yılmaz, "Bir dükkanınızı tecrübesi olmayan kimseye teslim eder misiniz? 'Ben dükkanımı teslim ederim' diyeni hiç görmedim. Hiç basın tecrübesi olmayan bir kimseye şirketinizi teslim eder misiniz? Allah için sizin şirketinizden, sizin dükkanınızdan daha mı değersiz ki hiçbir devlet tecrübesi olmayan kimselere bu hükümeti bu devleti teslim edeceksiniz diye vatandaşa sormak lazım. Milletimiz bunda bir karar verecektir diye düşünüyorum. Bu adaylardan birisi Muharrem İnce, 4+4+4 sistemini kaldıracağını söylüyor. Yerine 1+8+4. Niye bunu yapacak? Bunu şundan dolayı yapacak. Gazinteplilerin bir sözü var, 'Ağzını büzüşünden, Ömer diyeceğin belliydi' diyorlar. Şimdi bu düşünce imam hatip ortaokullarına karşı. İmam hatip ortaokullarını kapatmak istiyor. Ama 'imam hatip ortaokullarını kapatacağız 'demiyor. O halde ne yapması lazım. 'Kesintisiz 8 yıllık eğitime geçeceğim' diyor. İşte kapatmak için bunu dile getiriyor. Bu bilimselliğe, çağdaşlığa uzaktır. Bu kanuna aykırıdır. İmam hatip ortaokullarını kapatmak, meslek liselerine yönelik ortaokullarını istememek, bu kesinlikle Türkiye'yi geri bıraktırır. Bu kesinlikle Türkiye'yi hayal ettiği çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmaz. Bu doğru değil" diye konuştu. Bakan Yılmaz daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Programın sonunda ise birlikte fotoğraf çektirdi.