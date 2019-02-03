(Görüntülü) Bakan Soylu: Yıllardır şu dizimizi çökertmek istiyorlar

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin yalnızca belediye başkanlarını belirlemeyeceğini belirterek, "Yıllardır şu belimizi bükmeye çalışıyorlar. Yıllardır şu dizimizi çökertmek istiyorlar. Dizimizi yere değdirmek isteyenlere karşı, bizim sesimizin gür çıkmasını sağlayacak bir seçimdir 31 Mart" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankırı Orta Dernekler Federasyonu Salon Toplantısı'na katıldı. Keçiören Neşet Ertaş Kültür Mekezi'nde gerçekleşen programa Bakan Soylu'nun yanı sıra, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, AK Parti'nin Keçiören Belediye Başkan adayı Mustafa Altınok ve çok sayıda davetli katıldı. Bakan Soylu, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli bir zaman diliminden geçtiğini belirterek, "Belki de tarihin en önemli sürçlerinden birindeyiz. Bizim topraklarımız çok cefa çekti. Ne zaman 'Köprüden karşıya geçtik' dediysek, başımıza türlü türlü musibetler getirdiler. Tam 300 yıldan beridir bu toprakları gerileme dönemine mahkum ettiler. Cumhuriyeti hep birlikte kurduk, güzel Cumhuriyetimizi. Hem de büyük mücadelelerle kurduk. Sanki hep bugün mü başımıza geliyor? Öyle zannediyoruz, güzel Cumhuriyetimizi kurduktan sonra birliğimizi, beraberliğimizi ve hedeflerimizi bu toprağın bağımsızlığını çekemeyenler, bizi birbirimize düşürdü. Gün geldi Kürt-Türk dediler, gün geldi Alevi-Sünni dediler, gün geldi laik-dindar dediler, gün geldi başörtülü-başörtüsüz diye ayırdılar. Bizi parça pinçik etmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ama millet inancından hiçbir zaman vazgeçmedi" diye konuştu. Türkiye'yi zor durumda bırakanlara milletin her seferinde sandıkta cevap verdiğini aktaran Soylu, "Onlar bizi ne zaman seçime zorladılarsa, Türkiye ne zaman seçime gitmişse, bu millet ferasetiyle, aklıyla, cesaretiyle tarihte yaşadığı o serüvenin ne olduğunu görerek sandığa gitti ve oy verdi" dedi. Gençlerin Türkiye'nin geleceğinde büyük rol oynadığının altını çizen Soylu, 15 Temmuz gecesi anne babalarının engel olmak istemesine rağmen sokağa çıkıp darbe girişimine 'dur' diyen gençleri örnek gösterdi. 'ÇOCUKLARIMIZI ZEHİRLEYENLERE, ONDAN SONRA DA ONLARI KENDİLERİNE KÖLE EDENLERE NE DESEYDİM' "Okulların önünde uyuşturucu satıcısı buluyorsanız ayağını kırın" şeklindeki sözü üzerine yürütülen tartışmalara açıklık getiren Soylu, şöyle konuştu: "Bana bazen kızarlar, 'çok sert konuşuyorsun, sözünü esirgemiyorsun' diye. Ben ne yapsaydım uyuşturucuyu okulların önünde satanlara, 'Aman onları ufak ufak okşayın, sevin mi' deseydim. Çocuklarımızı zehirleyenlere, ondan sonra da onları kendilerine köle edenlere ne deseydim? Avrupa'dan Türkiye'ye çok büyük bir sentetik uyuşturucu akını geldi. 2015 ve 2016'da 500'e yakın kişi öldü. 2016'da rakam 920'ye çıktı. Ben İçişleri Bakanıyım ürktüm, korktum. Hemen Cumhurbaşkanımıza gittim. Bir başka terör saldırısı uyuşturucuyla karşı karşıyayız. 2018'de rakam 940 oldu. Ondan sonra arkadaşlarımıza 'bunun kökünü kurutacağız ve okulların önünde uyuşturucu satıcısı buluyorsanız ayağını kırın' dedim, kötü mü etmişim Allah’ınızı severseniz." Uyuşturucuyla mücadelede kat edilen mesafeyi açıklayan Soylu, "Bir yılda yapılan çalışmalarla bunu yüzde 50 indirme fırsatını yakaladık. Daha da indireceğiz. Daha dün İstanbul'da bin 200 kilo eroin yakaladık. Bir hafta önce Erzurum'da bin 550 kilo Cumhuriyet tarihinin en büyük rekorunu yakaladık. Bir ay önce Erzincan'da yaklaşık bin 250 kilo yakaladık. Sadece sokak satıcılarıyla uğraşmıyoruz. İzmir'de hiç uyuşturucuyla alakası olmayan bir adamı 3 ay, 4 ay izledik. Kafasına çöktük, hem elindeki malı aldık, hem de onunla işbirliği içindeki hainleri deşifre ettik, kodese gönderdik" ifadelerini kullandı. 31 Mart 2019'daki seçimin yalnızca belediye başkanlarını belirlemeyeceğini kaydeden Soylu, "31 Mart sadece Turgut Altınok Başkanımızın Belediye Başkanı seçileceği bir seçim değil. Elbette olur, inşallah çok güzel hizmetlerde bulunacak ama yıllardır şu belimizi bükmeye çalışıyorlar. Yıllardır şu dizimizi çökertmek istiyorlar. Dizimizi yere değdirmek isteyenlere karşı bizim sesimizin gür çıkmasını sağlayacak bir seçimdir 31 Mart" dedi.

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