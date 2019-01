(Görüntülü) Bakan Soylu: Rica ediyorum sisteme gölge etmesinler

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de son yıllarda her seçim öncesi bazı kesimlerin seçim güvenliğini tartışmaya açtığını belirterek, "Her seçim de aynı şeyi yaşıyoruz. Seçim öncesinde aynı iddialar. Geçen seçimde yapılan çağrıları ve seçim akşamı gelen itirafları hiç birimiz unutmadık. Eğer bu yerel seçimlerde kafalarında aynı şaibe senaryoları varsa rica ediyorum sisteme gölge etmesinler" dedi.İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, 'Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı' düzenlendi. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara Valisi Vasip Şahin ile çevre illerin valileri ve davetliler katıldı.Bakan Süleyman Soylu, Türkiye'de son yıllarda her seçim öncesi bazı kesimlerin seçim güvenliğini tartışmaya açtığını belirterek, şöyle konuştu:"Birileri sürekli sisteme saldırıyor. Oysa bu sistem herkese lazımdır. Sistemin güvenirliği itibarı herkese lazımdır. Ve sisteme saldırmak, halkın iradesine, demokrasiye ve halkın iradesi sonucu tecelli eden iradeye saldırmak anlamına gelmektedir. Türkiye'deki seçim sistemi, her aşamasına herkesin dahil olduğu bir sistemdir. Milletin kendisinin dahil olduğu bir sistemdir. Esasen güvenirliği de buradan gelir. Bunun güvenilir olduğunu, bugün şaibe iddialarında bulunanların kendileri de bilmektedir. Her seçim aynı şeyi yaşıyoruz. Seçim öncesinde aynı iddialar. Oluşturulmaya çalışılan bir güvensizlik, gerginlik ve daha seçim olmadan bir şeylerin yolunda gitmeyeceği havası ve seçim akşamı büyük bir sessizlik. Geçen seçimde yapılan çağrıları ve seçim akşamı gelen itirafları hiç birimiz unutmadık. Eğer bu yerel seçimlerde kafalarında aynı şaibe senaryoları varsa rica ediyorum sisteme gölge etmesinler."6 BİN 939 PERSONEL GÖREV YAPACAK31 Mart yerel seçimlerinde alınacak tedbirler hakkında konuşan Bakan Soylu, şunları söyledi: "Bakanlık olarak öncelikle seçim güvenliğinin yönetimi noktasında etkin bir koordinasyon ve iletişim yapısı kurmaya odaklandık. Seçimin tüm süreçlerini koordinasyon içinde takip etmek ve herhangi bir aksaklığa meydan vermemek için bakanlık merkezimizde bir bakan yardımcımızın başkanlığında 'seçim koordinasyon komisyonu' oluşturduk. Bu komisyona her ildeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi bünyesinde bir Vali Yardımcısı başkanlığında oluşturulacak olan 'seçim koordinasyon merkezleri' tarafından bilgi akışı sağlanacaktır. Bunun yanı sıra emniyet ve jandarma birimlerimizde merkez ve illerde olmak üzere yine seçim koordinasyon merkezleri oluşturduk. Bu merkezlerde toplam 6 bin 939 personel görevlendirdik ve bu personelin tamamına eğitim verdik" diye konuştu.'BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜDÜR'Bakan Soylu, seçim güvenliğini, 'kampanya dönemi güvenliği', 'seçim günü güvenliği' ve 'oyların sayım güvenliği' olmak üzere üç ana başlıkta ele aldıklarını belirterek şöyle konuştu:"Kampanya dönemindeki güvenlik önlemlerini planlarken birinci önceliğimiz ifade özgürlüğüdür. Yani güvenlik gerekçesiyle ifade özgürlüğünün önüne geçilmemesine, öte yandan bir hukuksuzluğa veya güvenlik ihlaline de müsaade etmemeye azami gayret gösterilecektir. Stant açma, toplantı ve gösteri yapma ile ilgili prosedür, yasal çerçeve ile belirlenmiştir. Bu kurallara herkesin riayet etmesi, parti ve bağımsız adayların gerekli izinlerin alınmasında hassasiyet göstermesi bizlerin de işini kolaylaştıracaktır. Stantların güvenliğine de ayrıca dikkat etmek lazım. Kanuna aykırı veya izinsiz olarak bir stant açılmış da müdahale ediliyorsa, buradaki eksikliği belgelemeye, eksikliklerin tutanakla kayıt altına alınmasına, gerekirse video ile belgelemeye özen gösterilecektir. Hiçbir şekilde 'propaganda hakkının ihlali' gibi bir iddiaya mahal vermemeye gayret edilecektir. Ne bir adayın hakkının yenilmesine ne de bir provokasyona, hukuksuzluğa mahal verilmeyecektir. Yine bu kampanya döneminde yerel risk analizlerine ağırlık verilecektir. Yerelde birbiriyle çatışma tehlikesi bulunan grupların olup olmadığı; önceki seçimlerde yaşanan hadiselerin analizi gibi tüm veriler değerlendirilip bu seçim dönemine ilişkin bir tehdit haritası oluşturulacaktır."'553 BİN KOLLUK PERSONELİMİZ GÖREV BAŞINDA OLACAKTIR'Son 6 yılın seçim olayları incelendiğinde toplam olay sayısının özellikle seçim günü yoğunlaştığını belirten Bakan Soylu, "Yine son 6 seçim incelendiğinde olay sayısının mahalli idareler seçimlerinde nispeten arttığı görülüyor. Bu itibarla seçim günü sahil güvenlik personelimiz dahil olmak üzere 553 bin kolluk personelimiz görev başında olacaktır. Yine aynı şekilde helikopter, insansız hava aracı, drone'larla seçim gününün güvenliğine azami özen gösterilecektir" diye konuştu.SANDIK GÜVENLİĞİBakan Soylu, sandık çevresinde herhangi bir şiddet, tehdit, zor kullanma gibi bir olay meydana geldiğinde sandık kurulu başkan ve üyelerinden birinin çağrısıyla görevli kolluk birimlerinin olay yerine giderek gerekli yasal işlemleri yapacağını söyledi. Bakan Soylu, seçim günü oy sayım güvenliği noktasında da tedbirlerin alındığını kaydederek, şunları söyledi:"Hatta oy sayımı güvenliğine seçim gününden de önce başlamak lazım. Mesela kurgu ve manipülasyon yapmak için seçim öncesinde oy kullanılacak mekanlarda video çekimi yapanlar olabilir. Bu videoları seçim sonrasında sanki seçim sırasında yaşanmış bir hadise gibi servis etmeye çalışabilirler. Anı şekilde şehir çöplüklerinde benzer organizasyonlar içinde olan kişiler olabilir. Dolayısıyla bu tür şüpheli hareketlerin hep takip edilmesi gerekir. Oy pusulaları il ve ilçelere nakilden itibaren kamera görüntüsü olan alanlarda muhafaza edilecektir. Muhafaza ve nakil sırasında gereken tedbirler planlanmıştır. Özellikle kameralarımızın durumu, çalışıp çalışmadıkları, görüş açıları, kayıt sistemleri kontrol edilerek seçim günü eksiksiz çalışıyor olmaları temin edilecektir. Daha önce de ifade ettim, çalışmayan kamera, sadece şaibe üretmeye yarar, başka bir işe yaramaz. Dolayısıyla bu noktada arkadaşlarımızın hassasiyeti temin edilecektir. Yine sandık çevrelerinin aydınlatmalarına özen gösterilecek, bu noktada eksiklik varsa şimdiden tespitleri yapılıp seçim gününe kadar bunlar giderilecektir. Keza trafo, elektrik dağıtım tesisleri gibi yerlere sabotaj yapılması ihtimaline karşı da önlemler arttırılacaktır. Çünkü bu da geçmiş dönemlerde gündem konusu yapılmıştı. Seçim sonuçlarına tesir etmesi veya etmemesi önemli değildir, önemli olan bir aksaklığa meydan vermemektir."