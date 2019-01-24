(Görüntülü) Bakan Pakdemirli Hayvanlara yönelik şiddet suç kapsamına alınacak -1

Pakdemirli Hayvanlara şiddetin suç kapsamına alınması için düzenleme öngörülüyor

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin 3 bakanlığın koordineli olarak çalıştığını söyledi. Pakdemirli, Söz konusu taslakta, hayvanlara yönelik şiddet ve kasten öldürme fiillerinin suç kapsamına alınması yönünde düzenlemeler öngörülmektedir dedi.

Ankara'da Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından 'Sokak Hayvanları Çözüm Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştay'a Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, KDK Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu katıldı. Bakan Pakdemirli, çalıştaydaki konuşmasında, geçmiş yıllarda besledikleri köpeğin telef olması nedeniyle gözyaşı döktüklerini anlattı. Pakdemirli, 3 çocuğu bulunduğunu belirterek, köpekleri 'Paşa'nın da evlatları olduğunu söyledi. Bakan Pakdemirli, Biz öyle görüyoruz. Diğer taraftan da geçen yıl hanımla İstanbul'da Fenerbahçe Kalamış'ta bisiklete binerken tam şehrin ortasında köpeklerin saldırısına uğradık. Geldi, köpekler beni ısırdı. Köpek sahibi bir insan olarak da köpeklerden korkmamanın bir hoyratlığını yaşıyoruz. Bunun da rahatsız edici bir tarafı olduğunu hepimizin kabul etmesi gerekir diye konuştu.

'YAPTIRIM GETİRİLMESİNİ HEDEFLİYORUZ'

5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, değişiklik taslağı üzerinde Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile koordineli olarak çalışıldığını söyledi. Pakdemirli, Söz konusu taslakta hayvanlara yönelik şiddet ve kasten öldürme fiillerinin suç kapsamına alınması yönünde düzenlemeler öngörülmektedir. Ayrıca vatandaşlar tarafından sıkça şikayet konusu olan, ev hayvanı satış yerlerinde kedi ve köpek bulundurulmasının yasaklanmasına dair bir değişiklik öngörülmüştür. Sahipsiz hayvan popülasyonunun artmasını engellemek maksadıyla da sahipli hayvanlarını sokağa terk edenlere de yaptırım getirilmesini de hedefliyoruz dedi.

ÇİĞ SÜT DESTEKLEME ÖDEMELERİ BAŞLIYOR

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 2018 Eylül- Ekim- Kasım dönemine ilişkin çiğ süt destekleme ödemelerine yarın başlanacağını belirterek, Bu çerçevede iki gruba ayırdığımız 260 bin 215 üreticimize 2 milyon 142 bin ton çiğ süt için toplam 255 milyon lira ödeme yapmış olacağız. Birinci grupta yer alan ve TC kimlik numarasının son hanesi '6' ve '8' olan üreticilerimize 25 Ocak Cuma günü saat 18.00'den sonra 113 milyon 787 bin lira ödeyeceğiz. İkinci grupta yer alan ve TC kimlik numarası '0', '2' veya '4' olan çiğ süt üreticilerimize ise 1 Şubat Cuma günü 141 milyon 168 bin lira ödeme yapacağız diye konuştu.

FEYZİOĞLU TBB'Yİ MÜRACAAT YETKİSİYLE DONATALIM

TBB Başkanı Feyzioğlu ise şiddet olaylarının hayvana eziyet ile başladığını söyledi. Bunun bilimsel gerçek olduğunu kaydeden Feyzioğlu, Bütün cinsel suçlulara, kadın döven ruh hastalarına bakın; geçmişlerinde bir kediye, bir köpeğe en azından tekme atmışlıkları var. Dolayısıyla biz hayvan haklarını, insanın haklarını korumak için de getirmek zorundayız. Bu bir bilimsel zorunluluk. Bu konuda ne yapacaksak birlikte yapacağız. Eğer biz bir ara bulucu istiyorsak güvenilir bir kurum istiyorsak yasama Meclis'imizden bir görev talep ediyorum. Türkiye Barolar Birliği'ni soruşturmada aktif, davalarda resmi müdahil yapın. Biz varız bu işe. Türkiye Barolar Birliği'ni müracaat yetkisi ile donatalım. Dava açıldığında otomatik olarak biz müdahil olalım dedi.