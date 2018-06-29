(Görüntülü) Bakan Özhaseki: Muharrem İnce'nin 'Adam kazandı' sözleri olası provokasyonu önledi

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği seçiminde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, 'Adam kazandı' sözleriyle olası bir provokasyonu önlediğini söyledi. Bakan Özhaseki, 'İmar barışı' sayesinde şu ana kadar 1 milyon 650 bin kişinin başvurduğunu belirtti.Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Veli Altınkaya'yı ziyaret etti. Ziyarete Vali Süleyman Kamçı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis de katıldı. Başkan Altınkaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Bakan Özhaseki ise burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin seçimden yüzünün akıyla çıktığını ve demokrasinin kazandığını belirterek, "Hepimizi üzecek, infial yaşanacak bir olay meydana gelmedi. Türkiye çok büyük müthişlikle bu seçimleri yaptı. Yüzde 86'ların üzerinde bir katılımla seçimlerin yapılması çok büyük kazanım. Özellikle referandum öncesinde ifade etmeye çalışmıştık. İttifakların yaşandığı bir ortamda, baraj sıkıntısı kalmayacaktı. O zaman bunu anlattığımızda bazı insanlar anlamamıştı. Türkiye seçimlerde liderine sahip çıktı. Recep Tayyip Erdoğan en yakın rakibine 11 milyon oy fark attı. Bu seçimlere Cumhur ittifakı damgasını vurmuştur. 16 yıldır iktidarda olan bir parti var. Binbir çeşitli iddialar olmasına rağmen milletimiz güvenini ortaya koymuştur. Yurt içinden ve yurt dışından Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmasını engellemek için çok çaba harcadılar. Seçimlerden sonra onlar da dize geldi ve tebrik telefonları için arama yapmaya başladılar. Türkiye'ye kötülük etmeye çalışanlar da hizaya geldi. Artık hiçbir şekilde kendilerini üstün görmeyecekler" dedi.'YENİ SİSTEMLE BÜROKRATİK VESAYET KIRILDI'Yeni sistemle askeri ve bürokratik vesayetin kırıldığını belirten Bakan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:"Artık inşallah, kimse askeri vesayet getiremeyecek. Bu sistemle bürokratik vesayet de kırıldı. Bu milleti aylarca savsaklayanların dönemi de artık bitiyor. Koalisyon görüşmeleri olmayacak. Zayıf hükümetler dönemi ortaya çıkıyordu. Bu artık olmayacak. Kimse hükümet kim olacak. Hangi parti kiminle pazarlık edecek diye merak yetmiyor. Kanunların yapılmasıyla ilgili hükümet olarak göndereceğiz. Bundan sonra kanunlar Mecliste uzlaşıyla çıkacak. Türkiye'deki birtakım sorunlar hala devam ediyor. Beli kırılmış diyebiliriz, ama tamamıyla bitmiş diyemeyiz. PKK tamamen bitti diyebilmemiz için bunların yurt dışında da tamamen bitmesi gerekiyor. Onların Türkiye'deki etkinlikleri artık bitti. Köyler, dağlar artık temiz. FETÖ örgütüyle de aynı şekilde devam ediyor. FETÖ denilince herkes gibi bir Fethullah Hoca cemaati vardı. Çocukları okutuyorlardı. Bilinen şey buydu, ancak 15 Temmuz'dan sonra her şey ortaya dökülünce, acayip bir teşkilat yapısı var. Şeytanı bile aklından çıkaran şeyler var. Geybubet, kripto evler, ankesörlü telefondan konuşmalar. Garip garip şeyler çıkıyor. Elbette bazı anne babaların yüreği yanıyor. Bu işin ciddiyetle ortaya çıkarılması lazım. Bizim meselemiz burada iktidara gelme meselesi değildi. Bu vatan, bayrak, beka meselesi. O yüzden 15 Temmuz ruhu meydana geldi diyoruz."Kayseri'de neden düşük oy aldıklarını araştıracaklarını belirten Bakan Özhaseki, "Buradan bir ders aldık. Burada tespitleri yapıp ona uygun olarak hareket etmemiz lazım. Millet bize kızdığında ortağına yöneldi. Ortağına kızdıysa bize yöneldi" dedi.'AK PARTİ'NİN OYU DÜŞSÜN DİYE BAŞKA PARTİLERE OY VERMEK NE KADAR DOĞRU'Seçim sonrası Gezi olayları benzeri olayların çıkacağı yönünde söylentilerin olduğunu belirten Bakan Özhaseki, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya'ya attığı "Adam kazandı" mesajıyla bir provokasyonun önlendiğini söyledi. Bakan Özhaseki, "Seçim sonrası kötü bir plan yapılacağı, provokasyonların oluşacağı gezi benzeri olaylar çıkacağı yolundaki söylentiler, Allah'ın bir hikmetidir, Muharrem Bey'in 'Adam kazandı' tweeti ile suya düştü ve yenilgi perçinlendi. CHP'ye gelince taşeron parti midir. İnsanların gönlünü almak yerine Ak Partinin oyu düşsün diye başka partilere taşeron şekilde oy vermek ne kadar doğru? İşte görüldü. PKK'nın temsilcilerine çiçek dalı uzatmaları inşallah sadece oy için olmuştur. Bu bile doğru değildir, ama samimiyseler düşünmek lazım. Yerel yönetimlere özerklik lafı yanlıştır. Israrcı olmasınlar. Seçimlere yönelik bir atraksiyon olarak görmek istiyoruz, yoksa bu Türkiye Cumhuriyeti için endişe vericidir. Sonuç olarak bir seçimi geride bıraktık. Bundan sonra 5 yıl vakit var. İnşallah bu seçimde ülkemize seçim hizmet ederiz" diye konuştu.'İMAR BARIŞINA 1 MİLYON 650 BİN KİŞİ BAŞVURDU'İmar barışı ile ilgili de konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "İmar barışı yasasına günde ortalama 100 binin üzerinde müracaat var. Genel olarak 1 milyon 650 bin müracaat var. Burada vatandaş, devletiyle barışmak ve önüne bakmak istiyor. Biz de vatandaşla barışmanın keyfini yaşarken, diğer taraftan da elde edilen gelirin kentsel dönüşümde kullanılmasını sağlıyoruz. Senenin sonunda 40 milyar lira civarında elimize geçen para olacak. Türkiye'yi depreme hazırlayacağız" dedi.