(Görüntülü) Bakan Eroğlu: İnce'nin yanında pazar akşamı bir hekim bulunsa isabet olur

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oyunun yüzde 30 ile 32 bandında olduğu yönündeki açıklamasına ilişkin, "Şimdi herhalde o hüsrana uğrayacak sanırım pazar akşamı. Şok olmaması için yanında bir hekim bulunsa, kalp krizi geçirmesin, isabet olur diye düşünüyorum. Yani onun alacağı oy belli. 20- 22 bandında oy alır diye tahmin ediyorum" dedi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar'da esnaf ziyaretleri yaptı. Tuzpazarı, Yağ Hali, Bedesten ve Demirciler çarşılarındaki esnafı ziyaret ederek destek isteyen Bakan Eroğlu'na vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Esnaf ve vatandaşların fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmeyen Bakan Eroğlu, yarınki seçimlerin önemini anlattı. 'MİLLET NEYİ TAKDİR EDERSE O OLACAK' Esnaf ziyaretleri sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, bir gazetecinin "3'üncü Havalimanı'nın isminin Atatürk olması yönünde sosyal medyada yapılan paylaşımlar var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Dünyanın en büyük havaalanı. Zaten Atatürk Havaalanı'mız vardı. Pek çok yere ismi verildi. Tabii millet neyi takdir ederse o olacak. Esasen ben Cumhurbaşkanımıza 'Dünyanın en büyük barajına isminizi verelim' dedik. Kendisi kabul etmedi. İsim konusu Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri. Millet de büyük ölçüde Recep Tayyip Erdoğan Havaalanı olmasını istiyor. Artık hayırlısı." 'KALP KRİZİ GEÇİRMESİN' "Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce canlı yayında alacağı oyun 30 ile 32 bandında olduğunu açıkladı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna da Bakan Eroğlu, şöyle yanıt verdi: "Şimdi herhalde o hüsrana uğrayacak sanırım pazar akşamı. Şaşıracak. Şok olmaması için yanında bir hekim bulunsa, kalp krizi geçirmesin, isabet olur diye düşünüyorum. Yani onun alacağı oy belli. 20- 22 bandında oy alır diye tahmin ediyorum. CHP'lilerin ona oy vereceğine inanmıyorum. Çünkü şöyle; Sayın Kılıçdaroğlu onu ekarte etmek için yani bertaraf etmek için bu kelimeyi kullandı, 'Onu gönderelim nasıl olsa kazanamayacak' diye. Hiç olmazsa saf dışı etmek için düşündü ve planı oydu. 'Gel Muharrem' demesinin altında yani şuur altında bu yatıyor. Halbuki 'Gel Muharrem seni oy birliğiyle cumhurbaşkanı gibi bir makama aday gösteriyoruz' dese tamam anlarız. Ama şuur altında yok. 'Ben bunu bertaraf ederim' diye düşünüyordu. Dolayısıyla CHP'lilerde genelde oy vermeyelim ki Muharrem İnce'nin oyu CHP'nin oyunun üzerine çıkmasın ve daha aşağı da kalsın diye bir gayret var. Onun için zaten bir de şu var; ben inanıyorum ki Afyonkarahisar'da, İç Anadolu'da, Ege'deki çok samimi CHP'liler var. Ben tabanını çok seviyorum. Ama onlar Atatürk'ün partisi diye geçmişte CHP'ye oy veriyorlar. Ama onlar da anladılar. Artık CHP Atatürk'ün partisi olmaktan çıktı. Bir grup tarafından işgal edildi. Bu yüzden onlar da gümbür gümbür çoğuna da rastladım. Eski CHP'li arkadaşım. 'Ben artık meseleyi anladım' diyor. 'CHP'ye oy vermeyeceğim. Benim yerim Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti'nin yanı' diyor. Böyle bir kayış var." 'GÜÇLÜ CUMHURBAŞKANI GÜÇLÜ MECLİS' Bir soru üzerine, "Güçlü cumhurbaşkanı ve güçlü Meclis olması lazım" diyen Bakan Eroğlu, "Cumhurbaşkanının arkasında güçlü bir Meclis olmazsa olmaz. Dolayısıyla bu şeye benzer; özellikle cumhurbaşkanı seçilir, Meclis'te çoğunluk olmazsa sıkıntı olur. Millet de bunun farkında. Onu milleti kandırmak için söylüyordur. Şöyle diyorlar; 'Cumhurbaşkanımız yüzde 100 seçilecek. Ona oy verin. Ama bizde muhalefete verin' diyorlar. Bu yanlıştır. Milletimizden şunu talep ediyoruz. Yarın gümbür gümbür Recep Tayyip Erdoğan'a ve Ak Parti'ye besmeleyle oyunu kullansınlar" ifadelerini kullandı.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×