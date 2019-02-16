(Görüntülü) Bakan Dönmez: O dönemler 'Sokağa maskeyle çıkın' diyorlardı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "İstanbul'da 1994'lerde çöp, çamur, çukur, susuzluk, yolsuzluk ve hava kirliliğinden geçilmiyordu. Bendeniz İGDAŞ'ta göreve başladığımda, o dönemde gazeteler, 'Aman ha, sakın zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın. Maske ile çıkın' yazıyorlardı. O dönemden sonra bugün, hamdolsun suyu da, yolu da, havası da bol ve temiz bir şehre ulaştık. Benzer şartlar Kocaeli için de geçerliydi" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Köseköy Köprülü Kavşağı'nın tanıtım törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ilçe belediye başkanları, belediye başkan adayları ve çok sayıda kişi katıldı. Bakan Fatih Dönmez, törende yaptığı konuşmada, belediyeciliğin ne kadar zor bir iş olduğunu bildiğini söyledi. Dönmez, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden sonra o kadrolarda yönetici olarak göreve başlamış bir kardeşinizim. Belediyeciliğin ne kadar zor olduğunu ama bir o kadar da vatandaşı memnun etmenin en güzel araçlarından birisi olduğunu yakinen müşahede etmiş birisiyim. O dönemde İstanbul, 1994'lerde çöp, çamur, çukur, susuzluk, yolsuzluk ve hava kirliliğinden geçilmiyordu. Bendeniz İGDAŞ'ta göreve başladığımda, o dönemde gazeteler, 'Aman ha, sakın zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın. Çıkacak olursanız da biz size maske veriyoruz. Maske ile çıkın' yazıyorlardı. O dönemden sonra bugün, hamdolsun suyu da, yolu da, havası da bol ve temiz bir şehre ulaştık. Benzer şartlar Kocaeli için de geçerliydi. Kocaeli komşu şehrimiz olduğu için burayı da yakinen biliyoruz. Seyahat ederken eğer Körfez'in yanından geçiyorsanız burnunuzu tıkamak zorundaydınız. Hava kirliliği ile mücadele eden bir şehir vardı."

'DEPREMDEN ESER KALMAMIŞ'

Yatırımlarla Kocaeli'nin hızla kalkındığını söyleyen Bakan Dönmez, "Burası 1999'da büyük bir depremi atlatan bir şehir. Bugün görüyorum ki depremden bir eser kalmamış. Şehir hızla kalkınmış, kendisine gelmiş, modern bir şehir olmuş. Kocaeli bir sanayi kenti ve ülkemizin en gelişmiş 3- 5 şehrinden birisi. Bu sanayi şehrimize yakışır tesisleri yapmak durumundayız. Büyük oranda altyapı ihtiyaçları giderilmiş durumda. İnşallah bundan sonra da üstyapıda, özellikle de yapı stoğu kalitesinin artırılması noktasında bize önemli vazifeler düşüyor. Tabii ümit etmiyoruz, beklemiyoruz ama yine bir deprem veya doğal afet ile karşı karşıya kaldığımızda binalarımızın, insanlarımızın sağlığını tehdit eder noktadan uzaklaştırılması gerekiyor. Bu noktada sadece burada değil, deprem tehdidi olan bütün kentlerimizde planlanmasından, projelendirilmesine ve inşaat yapı kalitesine kadar vatandaşlarımız dahil olmak üzere, görev alan herkese büyük sorumluluklar düşüyor" diye konuştu.

"AK Parti belediyeciliği bir marka belediyecilik, bir okul oldu" diye sözlerini sürdüren Dönmez, "Bu okulda yetişen birisi olarak ifade edeyim. Zaman zaman yurt dışından önemli konukları ağırlıyoruz. Eğer o şehre bir kez gelmişse, aklında bir İstanbul, Ankara, Kocaeli algısı oluşmuşsa, geldiğinde bakınca şaşırdığını açıkça itiraf ediyor. Eğer uzunca bir süre önce gelmişse, tekrar geldiğinde yine hayretlerini, 'Nasıl başardınız?' sorusunu bize yönelterek ifade ediyorlar. Biz de diyoruz ki bunun altında yatan neden Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve vatandaşlarımızın ona verdiği destektir. İnşallah Kocaeli bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 'Tam destek, hep destek' mottosuyla bu kervandan ayrılmayacak. Buna inancımız tam" dedi.

Bakan Dönmez, konuşmasının ardından Kocaeli programına devam etmek üzere alandan ayrıldı.

KÖSEKÖY KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI

D- 100 Karayolu üzerinde inşa edilen ve 68 milyon TL'ye mal olan Köseköy Köprülü Kavşağı, 110 metre kapalı tünel ve 500 metre açık kısımdan oluşuyor. Köprülü kavşak ile D-100 Karayolu üzerinde bulunan trafik ışıkları ortadan kaldırılarak, Kocaeli'den transit geçen araçların oluşturduğu trafik yoğunluğunun engellenmesi amaçlanıyor.