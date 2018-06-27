(Görüntülü) Bakan Bak: Seçimi rakibinin tabiriyle adam kazandı

Aytekin KALENDER/RİZE () - GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerini bu toprakların çocuğu, kimsesizlerin kimsesi, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazandığını belirterek, "Rakibinin tabiriyle adam kazandı" dedi.



Rize Milletvekili seçilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Muhammed Avcı, Rize İl Seçim Kurulu’nda düzenlenen törenle milletvekili mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Özkan Tavuz’un elinden aldı.



Burada konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu seçimde milletin kazandığını belirterek Rizelilerin kendilerine verdiği desteğe teşekkür etti. Önemli bir seçimi geride bıraktıklarını ifade eden Bakan Bak, "Bu toprakların çocuğu, kimsesizlerin kimsesi, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan bu seçimi kazandı. Rakibinin tabiriyle adam kazandı. Kendi tabiriyle de ‘yendi de yendi, yendi de yendi, yendi de yendi’. 9 seçimdir CHP kaybetti. Recep Tayyip Erdoğan 13 seçimi de kazandı. Milletin içinden gelmek, milletin taleplerini yerine getirmek, gönüllere girmek kolay bir iş geldi. Kudüs, Gazze ve mazlumlar kazandı. Yapılan tüm spekülasyonlara, oyunlara, baskılara rağmen topu geldi ama millet kazandı" dedi.



YAZICI: TÜRKİYE İLKLERİ YAŞAYACAK



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da Türkiye tarihin en önemli seçimini başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu seçimlerle Türkiye ilkleri yaşayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dediğimiz yeni model inşallah yürürlüğe girecek. Bundan böyle Türkiye’de yeni bir hükümet modeli millet adına görev yapacak, yetki kullanacak. Onun yansımaları önemli. Bu seçim Türk demokrasi tarihi açısından çok başarılı bir seçimdi. Katılım oranı yüksekti. Dünyada bu oranda yüksek katılımla yapılmış bir seçim yok. Bütün söylenti ve manipülasyonlara rağmen Yüksek Seçim Kurulu, İl ve İlçe Seçim Kurulları, yargının da gözetimi altında başarılı bir şekilde seçim hukuku uygulanmak suretiyle seçim gerçekleştirilmiştir. Bu bakımdan Türkiye demokrasisi kazanmıştır" dedi.



Seçim süreçlerinin derslerle dolu olduğunu kaydeden Yazıcı, şunları dedi:



"Türkiye’nin bu en önemli seçimi katılım yönüyle, tercihler yönüyle, meclisin oluşum yönüyle analiz edilecektir. En önemli hususlardan biri yeni Hükümet Sistemi dediğimiz modelin kuralları yürürlüğe girerken bu sisteme göre seçilen ilk cumhurbaşkanı da mevcut cumhurbaşkanımız Rizeli Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bütün söylentilere rağmen, Türkiye’ye dost olmayanların beklentilerine rağmen millet iradesini ortaya koymuş ve ilk turda cumhurbaşkanını seçmek suretiyle neye sahip olduğunu ve duruşunun nasıl olduğunu da net bir şekilde göstermiştir."

