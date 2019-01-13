(Görüntülü) AK Parti’nin Bursa ilçe belediye başkan adayları açıklandı

BURSA'da, AK Parti'nin belediye başkan adayları, düzenlenen toplantıda açıklandı. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) düzenlenen aday tanıtım toplantısına AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, MKYK Üyesi Efkan Ala, Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve 31 Mart yerel seçimlerinde aynı göreve aday gösterilen Alinur Aktaş eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, başkan adayları ve çok sayıda partili katıldı. AK Parti’nin 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere katılacak ilçe belediye başkan adayları şöyle: Osmangazi Belediye Başkan adayı: Mustafa Dündar Yıldırım Belediye Başkan adayı: Oktay Yılmaz Nilüfer Belediye Başkan adayı: Necati Şahin Karacabey Belediye Başkan adayı: Ali Özkan Gürsu Belediye Başkan adayı: Mustafa Işık İnegöl Belediye Başkan adayı: Alper Taban Mudanya Belediye Başkan adayı: Ahmet Murat Ünal İznik Belediye Başkan adayı:Kağan Mehmet Usta Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı: Mehmet Kanar Gemlik Belediye Başkan adayı: Berkay Bulut Kestel Belediye Başkan adayı: Önder Tanır Orhangazi Belediye Başkan adayı: Bekir Aydın Orhaneli Belediye Başkan adayı: Ali Aykurt Keles Belediye Başkan adayı: Mehmet Keskin Büyükorhan Belediye Başkan adayı: Ahmet Korkmaz Harmancık Belediye Başkan adayı: Yılmaz Ataş Yenişehir Belediye Başkan adayı: Davut Aydın (MHP’nin adayı desteklenecek)

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×