(Görüntülü) AK Parti’nin Bursa ilçe belediye başkan adayları açıklandı (3)

'EŞ, DOST İLİŞKİSİYLE SEÇİMDEN SONUÇ ALMAK MÜMKÜN DEĞİL' AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen belediye başkan aday tanıtım toplantısında adayların açıklanmasının ardından partililer ve adaylar akşam yemeğinde bir araya geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş adaylara ve teşkilata seslenerek meclis üyesi seçimlerinde hassasiyetle davranılması gerektiğini söyledi. Kurtulmuş yaptığı konuşmada, "Sizlerden ricamız el birliğiyle bütün ilçelerde ve seçim çevrelerimizde en iyi meclis üyesi adaylarımızı tespit etmeniz, halkta karşılığı olan, farklı toplumsal kesimleri temsil eden, kadınlarımızı, gençlerimizi, engelli kardeşlerimizi ve farklı meslek gruplarını temsil eden arkadaşlarımızı mutlaka ama mutlaka meclis üyesi listelerine koymanızdır. Sizlerden ricamız şudur; eş, dost, ahbap-çavuş ilişkisiyle bu seçimlerde sonuç almak mümkün değildir. Benim tanıdığım, benim arkadaşım, benim komşum benim ortağım vesaire bu tür şeylere asla itibar etmeden AK Partiyi ve milletin davasını en iyi şekilde kim temsil edecekse onları listelere koymanızdır. İnşallah Bursa halkı bu listeleri gördüğü zaman 'Helal olsun, AK Parti en güzel listeyi yaptı. Beni en iyi temsil eden insanları listelere koyarak karşımıza çıkardı' desin" dedi. 'BÖLGEDE TEK İSTİKRAR ADASI TÜRKİYE'DİR' Orta Doğu coğrafyasında yalnızca Türkiye'de istikrar ve demokrasi olduğunu belirten Kurtulmuş, "Çevremizde oynanan oyunlar görüyorsunuz. Türkiye'nin kilit taşı olduğu bu coğrafya lime lime edilmek, paramparça hale getirilmek isteniyor. Suriye'deki oyun; oyun içinde oyundur. Onun oyunu başka, bunun oyunu başka. Irak'taki oyun aynı şekilde. Hangi ülkeye bakarsanız elinizde kalıyor. İnsanlar etnik kökenleriyle düşmanlaştırılıyor. Mezhepleriyle düşmanlaştırılıyor. Bölgenin istikrar adası Türkiye'dir. Bölgenin tek çalışan demokrasisi Türkiye'dir. Bölgede insanları mezhebine, meşrebine göre değil, kökenlerine, etnik yapılarına göre değil insan oldukları için değerlendiren tek ülke, tek yönetim AK Parti hükümetidir. Bunun kıymetini bilelim" ifadelerine yer verdi. Kurtulmuş açıklamalarına, "El birliğiyle, gönül birliğiyle 31 Mart'ı da aşacağız. En iyi sonucu Allah'ın izniyle alacağız" cümleleriyle son verdi.