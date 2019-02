(Görüntülü) AK Partili Ünal'dan CHP'nin 'tanzim satış' eleştirilerine yanıt

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, tanzim satışı eleştiren CHP'ye tepki göstererek, "Tanzim satış noktalarının önünde kuyruk oluyor diye tutturdular. Bunu niye söylüyorlar? Çünkü o görüntüler onlara geçmişlerini hatırlatıyor. Her şey karaborsaydı, bulamazdık, kuyruklara girerdik" dedi.



Mahir Ünal, memleketi Kahramanmaraş'ta çarşı esnafını ziyaret etti. Esnaf ve halkla sohbet edip isteklerini dinleyen Ünal, kent sakinlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü Müftülük Meydanı'nda gerçekleştireceği mitinge davet etti.



Ziyaret sonunda değerlendirmelerde bulunan Mahir Ünal, tanzim satış noktalarıyla ilgili CHP'den gelen eleştirilere de yanıt verdi. "Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz" diyen Ünal, ülkede CHP'nin bir çivi çaktığının, bir sorun çözüp taş üstüne taş koyduğunun görülmediğini söyledi. CHP'nin sorun çözme adına bir iş yapmak yerine sürekli konuştuğunu ifade eden Mahir Ünal, "Şimdi tanzim satış noktalarının önünde kuyruk oluyor diye tutturdular. Bunu sürekli söylüyorlar değil mi? Bunu niye söylüyorlar. Çünkü o görüntüler onlara geçmişlerini hatırlatıyor. Geçmişteki tüp, yağ, pirinç... Hepimiz hatırlıyoruz, her şey karaborsaydı, bulamazdık, kuyruklara girerdik. O günkü kuyruklar yokluktandı. Bugünse elhamdülillah devletimiz bir imkan sunmuş ve bu ucuzluk imkanından vatandaşımız faydalanıyor, istismarcılardan korunuyor" diye konuştu.



'İSTİKLAL VE İSTİKBALİMİZE KASTEDEN KARŞIMIZDADIR'



CHP'nin HDP ile iş birliği yaparak AK Parti ve MHP'ye kaybettirme çalışması yürüttüğünü belirten Ünal, ittifaka Saadet Partisi'nin de katıldığını söyledi. Mahir Ünal, CHP'nin bu ittifakı saklamaya çalıştığını ancak HDP'nin deşifre ettiğini söyledi. Ünal, şöyle dedi:



"HDP, PKK'nın uzantısı olarak Tayyip Erdoğan ve AK Parti'den kurtulmak istiyor. Bunu anlıyoruz da peki siz, Türkiye'nin düşmanı bir yapıyla nasıl ittifak kuruyorsunuz? CHP tabanında bu konuda ciddi bir rahatsızlık var. Yine CHP ile ittifak içerisindeki İYİ Parti tabanında da bu konuda çok ciddi bir rahatsızlık var. Çünkü benim vatandaşım askere, polise kurşun sıkan, kadın- çocuk demeden sivilleri katleden vahşi bir terör örgütünün iradesine teslim olmuş bir siyasi partiyle kendi siyasi partisini, bu CHP, bu İYİ Parti, bir arada görmek istemiyor. Bizim birinci önceliğimiz istiklalimiz ve istikbalimizdir. Bizim istiklalimize ve istikbalimize kasteden her kim olursa bu bizim karşımızdadır. Bu topraklarda 'Bağımsızlık benim karakterimdir' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu siyasi partinin bizim bağımsızlığımıza kasteden bir terör örgütünün uzantısıyla iş birliği yapmasını CHP'li kardeşlerim kabul etmez."





