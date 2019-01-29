(Görüntülü) AK Partili Muş: Görünürde CHP- İYİ Parti, arkada planda HDP

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, HDP'nin 3 büyükşehirde aday çıkarmayacağını açıklamasıyla ilgili, "Bu bilinçli bir hareket. Görünürde CHP- İYİ Parti, arka planda HDP ile otel lobilerinde görüşerek ilmek ilmek işi bu noktaya getirdiler" dedi.



AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, HDP'nin bazı büyükşehirlerde aday çıkarmama kararını değerlendirdi. Muş, HDP'nin şu ana kadar İstanbul, İzmir ve Adana'da aday çıkarmayacağını açıkladığını, 7 büyükşehirde aday göstermeyeceklerine dair haberler olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:



"Bu sıradan bir hadise değil. Bu ortak mutabakatın neticesinde atılan adımdır. Eğer İzmir'de ortak bir isim belirliyorsanız, karşı taraf da sizden bir fedakârlık bekleyecek. HDP de onlara bir fedakârlık yapıyor ve 'Aday göstermiyorum' diyor. Burada seçmeni aynı isim üzerinde konsolide etme gibi bir çaba içinde; ama millet siyaset mühendisliğine asla müsaade etmedi. Şeffaf olmayan, gizli kapılar ardındaki mühendisliğe müsaade etmediği gibi buna da müsaade etmeyecek. Görünürde CHP- İYİ Parti, arka planda HDP ile otel lobilerinde görüşerek ilmek ilmek işi bu noktaya getirdiler. Görünürde CHP, İYİ Parti var. Ama arkada resmi olarak gösteremedikleri, fiili olarak işin içinde olan HDP var. İYİ Parti burada kendisine bir alan açmak istiyor. AK Parti karşıtlığı üzerinden beraber hareket etme güdüsü ve duygusuyla 3 parti yönetimi bir araya gelmiştir. 81 milyon bunları gayet iyi gözlemlemekte ve gereken cevabı da verecektir."



'HAKLI BİR TEPKİ'



CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer ile ilgili tartışmaları da değerlendiren Muş, "Bu ismin ortaya koyduğu siyasal görüş nedeniyle bir tepki var. Bir de babası Nurettin Soyer'in 1980 darbesinden sonra Ülkücü camiaya yönelik tutumu da söz konusu. Bundan dolayı tepki söz konusu, haklı bir tepki olduğunu görüyorum" dedi.



'BABASININ İZİNDEN GİDEN BİR OĞUL'



Tunç Soyer'in babasının, 12 Eylül darbesinden sonra Ülkücü Hareketi 'silahlı örgüt' olarak nitelendirip, Alparslan Türkeş'i 'silahlı bir örgütün lideri' olarak göstererek idamını istediğini söyleyen Muş, "Bu oğul, babasının izinden giden bir oğul. Şimdiye kadarki siyasal duruşu babasını aratmayacak nitelikte. Elinde imkan olsa, güç olsa babasını aratmayacak gelişmeleri ve olaylara imza atabilecek birisi. Bunu nereden söylüyorum? Sur Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösteren bir kişidir bu. Dert, Suriye'de yaşanan gelişmelerin benzerini Türkiye'nin içinde oluşturmaktı aslında. Devlet, teröristelere operasyon yapıyor; fakat Tunç Soyer buna tepki gösteriyor. Dolayısıyla bu ismin, milliyetçi muhafazakâr isimlere bir tavrı olduğu açık. Bu açıdan ortaya konan tepkiler haklıdır. Bu bir büyük resmin küçük küçük parçalarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir tablodur" diye konuştu.



'HDP- CHP- İYİ PARTİ TARAFINDAN ORTAK BELİRLENMİŞ İSİM'



Tunç Soyer'in adaylığı için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in onayının alındığını savunan Muş, "Bu üçlü bir koalisyon değildir de nasıl bir tanımlama getireceğiz? Bu isim HDP- CHP- İYİ Parti tarafından ortak olarak belirlenmiş bir isimdir, sıradan bir isim değildir. İzmir gibi bir yerde CHP'den onlarca aday olmasına rağmen bula bula bu isim mi bulundu? CHP, bu isimde diretmekle hangi mecralara mesaj vermek istiyor?" dedi.



'BAL GİBİ DE YAN YANALAR'



Tunç Soyer'in babasının yaptıklarından gurur duyduğu yönündeki sözleri olduğunu ifade eden Mehmet Muş, şöyle konuştu:



"Ülkücü camiaya karşı bu tutumları sergileyen bir babanın oğlu. Milletimiz bu gelişmeleri mutlaka değerlendirecektir. Bu adım adım taşları döşenmiş bir ittifaktır. Canan Kaftancıoğlu göreve geldiği zamandan itibaren bu çalışma yavaş yavaş bu noktalara getirildi. Kaftancıoğlu, 'Devlet seri katildir' diyor. HDP de PKK da aynısını söylüyor. İkisinin arasında bir fark yok. Bilinçli bir isim getirildi İstanbul İl Başkanlığına. Ardından Tunç Soyer ismi. Peki Kadıköy İlçe Belediye Başkanlığı Adaylığına getirilen isim kim? Şerdil Dara diye bir isim getirildi. Bunun açıklamaları nedir? 'Diren Lice' diye mesaj paylaşabiliyor, Lice'de karakol yapımıyla ilgili. Bu isimlerin konulması sıradan bir şey mi? Bunlar adım adım motif gibi işlenmiş ve olduğumuz noktaya gelindi. Bu açık açık CHP- HDP- İYİ Parti ittifakıdır. Sayın Akşener istediği kadar 'Biz HDP ile yan yana gelmiyoruz' desin. Bal gibi de yan yanalar. Tunç Soyer ismi bu üç partinin ortak mutabakatıyla belirlenmiş bir isimdir."



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