(Görüntülü) Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik Kızılcahamam Kampı'nda değerlendirmelerde bulundu-4

(Görüntülü) Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik Kızılcahamam Kampı'nda değerlendirmelerde bulundu-4

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