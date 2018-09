(Görüntülü) AK Parti Sözcüsü Çelik: (Erdoğan, Trump görüşmesi) Herhangi bir randevu talebinde bulunulmamıştır (3)

Hakime TORUN / ANKARA () - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin, "Herhangi bir randevu talebinde bulunulmamıştır. Eğer Amerikan tarafı Cumhurbaşkanımız ile görüşmek isterse, Başkan Trump Cumhurbaşkanımız ile görüşmek isterse Amerikan tarafından böyle bir talep gelirse bu talebi görelim, nasıl bir karşılık vereceğimiz konusunda bir değerlendirme yaparız. Bizim tarafımızdan bir talep gitmemiştir. Onların tarafından bir talep gelirse, bunu değerlendiririz. Türkiye değerlendirir. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirlerine sunulur" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı. "AK PARTİ'NİN HERHANGİ BİR YERDE SEÇİME GİRMEMESİ SÖZ KONUSU OLMAZ" Çelik, yerel seçimlerde her seçim bölgesinde seçime gireceklerini belirterek, "Türkiye'de her seçim bölgesinde ilde, ilçede aday çıkaracak şekilde genel merkezimiz çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin her yerinde iddialı partiyiz. Genel Başkanımız tarafından teşkilatlarımıza verilen talimat da bu şekildedir. AK Parti'nin herhangi bir yerde seçime girmemesi söz konusu olmaz" dedi. (CUMHUR İTTİFAKI) "ÇEŞİTLİ GÖRÜŞ AYRILIKLARI BUNU SAVURMAZ, SARSMAZ" Cumhur ittifakına ilişkin Çelik, "Cumhur ittifakına çok önem veriyoruz. Toplumdan, çeşitli kesimlerden gelen talebin hem cumhur ittifakını oluşturan partilerin tabanlarından o tabanları da aşacak şekilde vatandaşlarımızdan gelen tepkilere baktığımızda da bunun son derece olumlu karşılandığını görüyoruz. Bunun değerinin altını çiziyoruz. Buna dönük toplumsal talep devam etmektedir. Cumhur ittifakına dönük bunun içerdiği ilkelerin korunması, siyasal duruşun korunması konusunda titiz, özenli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İki parti söz konusu, pek çok konuda ayrı görüşleri olabilir. Her siyasi meselede cumhur ittifakının sorgulanması diye bir şey söz konusu olmaz. Çeşitli görüş ayrılıkları bunu savurmaz, sarsmaz. İttifak bu şekilde yoluna devam ediyor. Yerel seçimlerde bu ittifakın somut bir mekanizmaya dönüşüp dönüşmeyeceğini önümüzdeki dönemde göreceğiz. Şu anda somut bir mekanizma, formül ortaya çıkmış değildir. Bu görüşmeler yapılabilir süreç içerisinde göreceğiz. Cumhur ittifakı yerel seçimlere dönük teknik bir mekanizma üretiyor mu üretemiyor mu? Bunu göreceğiz. Nihai karar sayın Cumhurbaşkanımız ile Bahçeli'nin bir araya gelmesi ile ortaya çıkacak, şekillenecektir. AK Parti, oyunu artıracak şekilde çalışmalarını yürütmektedir. Şu aşamada, yerel seçimlerde nasıl bir ittifak olacak olmayacak bir mekanizma var mıdır? Bununla ilgili herhangi bir şey yok" diye konuştu. (ERDOĞAN, TRUMP GÖRÜŞMESİ) "HERHANGİ BİR RANDEVU TALEBİNDE BULUNULMAMIŞTIR" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin Çelik, "ABD'nin BM'deki temsilcisi ya da başka sözcüleri 'Sayın Erdoğan ya da Türkiye tarafı Başkan Trump'tan bir randevu talep ederse biz bunu değerlendirebiliriz' diyorlar. Bunu yabancı basında da görüyorum. Bizde de tartışılıyor. Böyle bir üslubu doğru bulmuyoruz. Böyle bir yaklaşıma olumlu bakmamız mümkün değil. Herhangi bir randevu talebinde bulunulmamıştır. Eğer Amerikan tarafı Cumhurbaşkanımız ile görüşmek isterse, Başkan Trump Cumhurbaşkanımız ile görüşmek isterse Amerikan tarafından böyle bir talep gelirse bu talebi görelim, nasıl bir karşılık vereceğimiz konusunda bir değerlendirme yaparız. Bizim tarafımızdan bir talep gitmemiştir. Onların tarafından bir talep gelirse, bunu değerlendiririz. Türkiye değerlendirir. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirlerine sunulur" açıklamasında bulundu.