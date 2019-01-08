(Görüntülü) AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız Fazıl Say'ın konserine katılmak istiyor (2)

(Görüntülü) AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız Fazıl Say'ın konserine katılmak istiyor (2)

YORUM EKLE
Gönder