(Görüntülü) AK Parti'li Özhaseki: 'Cumhur ittifakı'nın büyükşehirlerde devam etmesi lazım 2

(Görüntülü) AK Parti'li Özhaseki: 'Cumhur ittifakı'nın büyükşehirlerde devam etmesi lazım 2

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