(Görüntülü) AK Parti'li Kurtulmuş: Fırat'ın doğusu da bizim batısı da

GAZİANTEP'te Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan sanat merkezinin açılışına katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Fırat'ın doğusu Fırat'ın batısı diye konuşuyoruz. Şunu çok açık söyleyeyim; Fırat'ın doğusu da bizim Fırat'ın batısı da bizim" dedi.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Güvenevler Mahallesi'nde yaptırılan Halil Karaduman Sanat Merkezi'nin açılışına AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin katıldı. Törende konuşan Numan Kurtulmuş, terör örgütlerine fırsat verilmemesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:



"Bir asır önce atalarımız düşmanlara karşı destanlar yazmışlardı. Özellikle son yıllarda Orta Doğu'da yaşadığımız gerilimler, çatışmalar tam da planının yeniden raflardan indirilip uygulamaya konulmasıdır. Bir asır önceki planda ordularıyla işgal vardı. Sınırları suni şekilde kesmek vardı. Şimdi plan değiştirdiler, daha sinsi oyunlarla bu coğrafyayı bölmeye kalktılar. Bir asır evvel sınırları bölüp gönüllerini bölemedikleri halkın içerisine etnik ayrılıklar, fitne, mezhep farklılıkları ile ayrılık tohumları ekmeye başladılar. Yetmedi, sınırlarını böldükleri insanları birtakım terör örgütleri marifetiyle vekâlet savaşları üzerinden hizaya sokmaya, bölmeye, parçalamaya ve yutmaya çalıştıklarını bir kere daha gösterdiler. Bugün başka senaryolarla Türkiye'nin ve bölgenin yolunu kesmeye çalışıyorlar. Fırat'ın doğusu Fırat'ın batısı diye konuşuyoruz. Şunu çok açık söyleyeyim; Fırat'ın doğusu da bizim Fırat'ın batısı da bizim. Fırat'ın doğusundaki Kürt de, batısındaki Kürt de, Arap da Türkmen de hepsi bizim kardeşlerimiz. Hepsi bizim coğrafyamızın insanları, aramızda ayrılık yok. Dün işgal ordularını nasıl aramıza koymaya çalıştılarsa, bugün aramıza koymaya çalıştıkları terör örgütlerini şöyle bir kenara attıkları zaman bu bölge halkı Allah'ın izni ile bir ve beraber olduğunu daha iyi anlayarak daha ileriye gidecektir."



Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise törende yaptığı konuşmada, kentte altyapı belediyeciliğinin bittiğini belirterek, "Bu şehirde altyapı belediyeciliği bitmiştir. Bu şehirde sosyal belediyecilik vardır. Yetim, yaşlı, çocuk, muhtaç herkes devletin şefkat yüzünü görmüştür. Kültürel belediyecilik yükselen bir değerdir. Geçmişteki büyük sanatçıları artık tekrar yetiştirme zamanımız. O da fırsatlar ve bu imkanları sağlayarak oluyor" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından, Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'a hediye takdim etti. Daha sonra sanat merkezinin açılışı yapıldı.

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