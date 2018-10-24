(Görüntülü) AK Parti'li Külünk: Dünya sistemi, Türkiye'siz inşa olunamaz

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de katıldığı toplantıda konuşan AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi Metin Külünk, "Yaşadığımız sıkıntılar, içinden geçtiğimiz bu zorlu yolların temel sebebi, coğrafyamızın bize biçtiği kaderden dolayıdır. Dünya sistemi, Türkiye'siz inşa olunamaz" dedi. Mersin Muhtarlar Derneği tarafından Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen toplantıya katılan Külünk, 'Liyakat ve Siyaset' konulu konferans verdi. 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada kurulan düzenin sona erdiğini belirten Külünk, "Yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Bu dünya düzeninin dengeleri de ancak Anadolu topraklarının nerede durduğu ile şekillenecektir. Çünkü dünya sistemi, Türkiye'siz inşa olunamaz. Dünya sistemi, güç şekillenmesi, Türkiye'nin nerede duracağı ile ancak kendi dengesini bulur" diye konuştu. Anadolu'da devlet ve millet olmanın zorluğuna dikkat çeken Külünk, "Yaşadığımız sıkıntılar, içinden geçtiğimiz bu zorlu yolların temel sebebi, coğrafyamızın bize biçtiği kaderden dolayıdır. Endişe etmeyiniz" dedi. Organizasyonda 15 Temmuz gecesini anlatan bir belgesel de izlendi.