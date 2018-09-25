(Görüntülü) Ak Parti'li Kandemir: Yerel seçimlerde iddialıyız

AK Parti Teşkilatlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kahramanmaraş AK Parti il teşkilatını ziyaret etti. Kandemir, yaklaşan yerel seçimlerle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Ak Parti önümüzdeki seçimlerde sadece Kahramanmaraş'ta değil tüm Türkiye'de iddialı" dedi.Kahramanmaraş Ak Parti İl Başkanlığı'nda yapılan toplantıya AK Parti Teşkilatlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Erkoç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve partililer katıldı. Toplantıda konuşan Kandemir, gelecek yerel seçimlerde teşkilat olarak çok çalışmaları gerektiğine değinerek, "Şimdi önümüzde yerel seçimler var. İnşallah Türkiye'nin heryerinde AK Parti çok iddialı. Türkiye'nin her yeri teşkilat olarak geceli, gündüzlü çalışmayla heyecanını sahaya yansıtacaktır. Ve inşallah biz sadece Kahramanmaraş’ta değil, tüm Türkiye'nin dört bir tarafından AK Parti hareketini gümbür gümbür sevinç seslerini duymak istiyoruz. Tabi burada iş bize teşkilattaki kardeşlerimize, arkadaşlarımıza düşüyor” dedi.