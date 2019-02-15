(Görüntülü) AK Parti'li Güler: Bu güzelliklerin görülmesine ihtiyaç var

Faruk KAHRAMAN- Emre KOLTUK/AKKUŞ (Ordu), () - AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, ilçelere eşit şekilde yatırımlar yapılacağını belirterek, "Bu bölgeyi daha da güzelleştireceğiz. Bu bölgenin gelire, bu güzelliklerin görülmesine milletin ihtiyacı var" dedi. AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, 31 Mart yerel seçimi için başlattığı çalışmaları kapsamında İl Başkanı Halit Tomakin ve beraberindeki heyet ile Ordu’nun Akkuş ilçesine giderek, vatandaşlarla biraraya geldi. Partisinin Akkuş İlçe Teşkilatı'nı ziyaret eden Güler’e, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci de eşlik etti. Daha sonra çeşitli dernekleri ve esnafı ziyaret eden Güler, vatandaşların talep ve görüşlerini dinledi. 'AKKUŞ’U DAHA GÜZEL BİR HALE GETİRECEĞİZ' Ordu’nun bütün ilçelerine eşit şekilde hizmet getireceklerini ifade eden Güler, "Akkuş ilçemiz gerçekten çok güzel bir kent. Büyükşehir’in de imkânlarından faydalanarak, eşit şekilde ilçelerimize yapacağımız yatırımlarla bu bölgeyi daha da güzelleştireceğiz. Bu bölgenin gelire, bu güzelliklerin görülmesine de milletin ihtiyacı var. Dolayısıyla projeler hayata geçirildiği zaman hem siz kazanacaksınız hem de bu güzellikleri gören insanlar kazanacak. Hem turizm hem de işsizliği önleyecek çalışmalarla Akkuş’u çok daha güzel bir hale getireceğiz" dedi.