(Görüntülü) AK Parti'li Çelik: Seçimler bizim için bir şölen, demokrasi bayramıdır

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bazılarının seçim lafını duyduğu zaman, seçimden bahsedildiği zaman korkuya kapıldıklarını ifade ederek, "Onlar için seçim meşakkattir, zorluktur. Ama biz siyaseti milletin iradesinin, milletinin egemenliğinin yegane temsili olarak kabul ettiğim için her seçimi yüce milletin iradesine başvurmak için, bir fırsat, bir şölen için her seçim bizim için demokrasi bayramıdır" dedi.AK Parti, Tekirdağ'da 31 Mart yerel seçimlerinde belirlediği belediye başkan adaylarını, Kültür Merkezi'nde düzenlediği törenle tanıttı. Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Başkan Vekili ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül'ün yanı sıra Cumhur İttifakı ortağı MHP İl Başkanı İlker Yücel katıldı.Törende konuşan Ömer Çelik, bazılarının seçim lafını duyduğu zaman, seçimden bahsedildiği zaman korkuya kapıldıklarını ifade ederek, "Onlar için seçim meşakkattir, zorluktur. Çünkü siyasi hayatlarını millete karşı vesayete destek vermekle, millete karşı darbelere destek olmakla özdeşleşmişlerdir. Ama biz siyaseti milletin iradesinin, milletinin egemenliğinin yegane temsili olarak kabul ettiğim için her seçimi yüce milletin iradesine başvurmak için, bir fırsat, bir şölen için her seçim bizim için demokrasi bayramıdır. Tekirdağ'ın demokrasi bayramını şimdiden kutluyorum" dedi.'TÜRKİYE İKİ DEFA HASTA ADAM OLDU'Salondaki katılımcılara geçmişe yönelik hatırlatmalarda bulunan Çelik, "Türkiye'nin geçmişinde, Türkiye'miz iki kere hasta adam olarak nitelendirildi. İki hasta adam olarak nitelendirildi. Bir tanesi Osmanlı'nın son dönemlerinde imparatorluğumuza, devletimize hasta adam dediler. Zayıf düşmüştük tarihin bir anında siyasi irademiz ve gücümüz kırılganlığa uğramıştı. Ama tüm dünyaya müthiş bir mücadele veren milletimizin asla hasta adam olmayacağını güçlü bir millet olduğunu, biz olmaksızın dünya tarihinin yazılmayacağını genç Türkiye Cumhuriyetini kurarak bize hasta adam diyenlere karşı genç bir devletle tekrar dünya sahnesine çıkarak bir kere daha gösterdik. İkinci kere batı basının da hasta adam diye nitelendirildiğimiz dönem, 90'lı yıllardaki krizlerdi. Askeri vesayet üzerinden, yargı vesayeti üzerinden siyaseti kuşatmaya çalışanlar, siyaseti hırpalamaya çalışanlar, sadece askeri vesayetle, yargı vesayeti vasıtası ile siyaset kurumuna karşı maalesef haksız uygulamalara imza atmakla kalmadılar, siyaset kurumunu zayıflatmaya yönelik bu teşebbüsler, aynı zamanda ekonomimizi de kırılgan hale getirdi ve ikinci kere batı basınında tekrar kırılgan bir şekilde hasta adam olarak nitelendirildi devletimiz. Tekrar sizler partimizin iktidara geldiği günden bu güne bu büyük istikrarı bu büyük oluşumu, bu büyük birlik beraberliği oluşturarak bu salonları doldurarak tekrar dünyaya hasta adam olmadığımızı gösterdiniz" diye konuştu.Yaklaşan yerel seçimler için Cumhur İttifakı vurgusu yapan Çelik, "İnşallah 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı ile bu yolda giderken, AK Parti adayları kadar, Cumhur İttifakı adaylarına da, o kardeşlerimize de hep beraber bu salonda olduğu gibi birlik beraberlik içerisinde sahip çıkacağız ve 31 Mart gecesi Türkiye haritası ortaya çıktığı zaman Tekirdağ başta olmak üzere Türkiye'nin her tarafında Cumhur İttifakı damgasını vuracağız" dedi.'TÜRK ORDUSU GÜÇLÜDÜR VE KUVVETLİDİR'AK Parti'li Çelik, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türk Silahları Kuvvetleri'nin daha da güçlendirdiğini belirterek, "Gücümüzün, birliğimizin, dirliğimizin ne büyük işlere imza attığını görelim. Biz 15 Temmuz darbe girişimi olduktan sonra o zamanlar AB Bakanıydım ben, Avrupa'da bize soruyorlar bu kadar o Fetullahçı terör örgütü mensubu bir takım atılan subayları, asker üniforması giymiş teröristleri, subay yada astsubay rütbesi taşıyan teröristleri soruyorlardı. 'Bu kadar kişiyi attınız, attıktan sonra ordunuz zayıflamadı mı? Hayır diyorduk, Türk ordusu güçlüdür ve kuvvetlidir. Bu gücün ve kuvvetin ne olduğunu nerede gördük, iki ay sonra ülkemizi tehdit eden DAEŞ, PKK'nın uzantısı YPG terör örgütüne karşı silahlı kuvvetler Suriye'ye girdiği zaman hep beraber gördük, bütün dünyaya da gösterdik" diye konuştu.'TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ PARLAK'Yapılan kara haberlere vatandaşların inanmamaları gerektiğini belirten Çelik, "Şunu unutmayalım bu ara sağdan, soldan 'Şöyle zorluklar var, Türkiye şöyle kuşatıldı, Türkiye'nin başına şu işler gelecek' gibisinden karalama propagandaları çok oldu. Çok fazla olumsuzluk haberleri, çok fazla kasvetli haberler, çok fazla kara haberler yayılıyor. Onların hiçbirine kulak asmayın, Onların hiçbirine inanmayın. Bizim bakacağımız tek şey bu salonlara, bu meydanlara, bu şehirleri doldurup doldurmadığımızdır. Türkiye'nin geleceği aydınlıktır, Türkiye'nin önünde umut kapıları açıktır. Türkiye daha büyüyecektir, Türkiye daha güçlenecektir ve geleceğe ve tarihe damgasını vurmaya devam edecektir" dedi.Çelik, konuşmasının ardından 11 ilçenin 2'si MHP'den gösterilen belediye başkan adaylarını sahneye davet ederek, tanıttı. Tanıtım sırasında bazı adayların bir eliyle Rabia işareti, diğer eliyle de Bozkurt işareti yaptığı görüldü.