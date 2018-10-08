(Görüntülü) AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmeleri başladı

Nursima ÖZONUR/ ANKARA () - AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmeleri başladı. Görüşmede, AK Parti'yi Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, MHP'yi ise Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve Sadir Durmaz temsil etti.