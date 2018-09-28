(Görüntülü) AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Kalkınma Bankası, uzun vadeli yatırımların finansmanında etkin rol üstlenecek

(Görüntülü) AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Kalkınma Bankası, uzun vadeli yatırımların finansmanında etkin rol üstlenecek

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